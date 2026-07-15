Sau Hormuz, Iran chuyển hướng sang Biển Đỏ như một điểm gây áp lực mới.

Iran đang phát tín hiệu về một sự leo thang mới bằng cách tận dụng đồng minh Houthi ở Yemen để có khả năng đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb, bổ sung thêm một điểm nghẽn lớn thứ hai vào chiến lược gây áp lực của nước này sau eo biển Hormuz.

Hình ảnh một ngôi làng ven biển Bab el-Mandeb, Yemen, ngày 2 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin quốc tế từ Reuters và các cơ quan theo dõi an ninh hàng hải, sau khi thể hiện tầm ảnh hưởng đối với hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz ở vùng Vịnh, Tehran dường như đang phát đi tín hiệu về việc mở rộng phạm vi áp lực thông qua lực lượng Houthi tại Yemen. Điểm nhắm tới lần này là eo biển Bab el-Mandeb - cửa ngõ hẹp kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Mới đây, lực lượng Houthi tại Yemen cảnh báo rằng, nếu tình hình xung đột tại thực địa không được hạ nhiệt, eo biển Bab el-Mandeb và eo biển Hormuz có nguy cơ cùng lúc bị đóng cửa trong một hành động phối hợp. Phía Houthi nhận định kịch bản phong tỏa kép này có thể gây ra cú sốc lớn cho thị trường năng lượng, đẩy giá dầu thô chạm ngưỡng 200 USD/thùng.

Số liệu thống kê cho thấy eo biển Bab el-Mandeb hiện kiểm soát khoảng 12% lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển và 8% lượng khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Kể từ khi các vụ tấn công tàu thương mại tại Biển Đỏ gia tăng, nhiều tập đoàn vận tải biển lớn đã phải từ bỏ tuyến đường ngắn nhất qua Kênh đào Suez để chuyển sang đi vòng qua Mũi Hảo Vọng (Nam Phi), làm kéo dài thời gian di chuyển và làm gia tăng chi phí logistics toàn cầu.

Bản đồ minh họa vị trí eo biển Bab el-Mandeb và Hormuz . Lực lượng Houthi tại Yemen cảnh báo sẽ đóng cửa eo biển Bab al-Mandeb, làm dấy lên nguy cơ phong tỏa kép hai tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Ảnh: Telegraph.

Theo các chuyên gia an ninh quốc tế, việc đe dọa phong tỏa Bab el-Mandeb được xem là công cụ tạo áp lực phi quân sự mạnh mẽ của Tehran. Kịch bản này đặt các bên liên quan vào thế khó trong việc cân bằng giữa các giải pháp răn đe quân sự và nỗ lực ngoại giao.

Hiện tại, lực lượng hải quân đa quốc gia vẫn đang duy trì các chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Biển Đỏ, trong khi các bên vẫn tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn kịch bản đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, AOL.