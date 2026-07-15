EU và Anh ký thỏa thuận lịch sử về Gibraltar sau hơn 4 năm đàm phán

Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh ngày 14/7 đã ký thỏa thuận về Gibraltar, hoàn tất khuôn khổ pháp lý điều chỉnh quan hệ đối với vùng lãnh thổ này sau khi Anh rời EU (Brexit).

EU và Anh ký thỏa thuận lịch sử về Gibraltar sau hơn 4 năm đàm phán. Ảnh: EC.

Lễ kí diễn ra tại Brussels có sự tham dự của Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic, cùng Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Anh Stephen Doughty, Thủ hiến Gibraltar Fabian Picardo và Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares.

Vào nửa đêm 14 /7, các rào chắn tại Trạm kiểm soát biên giới giữa Tây Ban Nha và Gibraltar, được mệnh danh là “rào cản cuối cùng ở Tây Âu”, đã được dỡ bỏ, cho phép người dân đi lại tự do trên bộ giữa hai bên.

Gibraltar là vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh nằm ở cực nam bán đảo Iberia, giáp với Tây Ban Nha. Do không nằm trong phạm vi Hiệp định Thương mại và Hợp tác giữa Anh và EU được ký năm 2020 và có hiệu lực từ năm 2021, Gibraltar vẫn là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong tiến trình hậu Brexit.

Gibraltar là vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh nằm ở cực nam bán đảo Iberia, giáp với Tây Ban Nha. Ảnh: Anadolu.

Ủy ban châu Âu cho biết thỏa thuận mới sẽ tăng cường phối hợp giữa chính quyền Gibraltar và các cơ quan chức năng Tây Ban Nha, đồng thời bảo đảm duy trì tính toàn vẹn của Khu vực Schengen, Thị trường chung châu Âu và Liên minh Hải quan của EU. Các cơ chế hợp tác mới cũng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc lưu thông người và hàng hóa qua biên giới, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và các hoạt động kinh tế xuyên biên giới.

Theo giới phân tích, việc đạt được đồng thuận sau 4 năm thương lượng được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình định hình quan hệ hậu Brexit giữa EU và Anh, đồng thời góp phần duy trì ổn định tại khu vực cửa ngõ giữa Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.

Ngọc Liên

Nguồn Anadolu.