Trung Quốc siết nguồn cung khí heli

Trung Quốc thông báo tạm thời cấm xuất khẩu khí heli - nguyên liệu chiến lược trong sản xuất chất bán dẫn và nhiều ngành công nghệ cao. Động thái diễn ra trong bối cảnh nguồn cung heli toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thiếu hụt loại khí hiếm này.

Một kỹ thuật viên đang làm việc trên thiết bị chiết xuất khí heli tại tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, ngày 14 tháng 8 năm 2025. Ảnh: VCG.

Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 10/7 thông báo áp dụng lệnh tạm thời cấm xuất khẩu khí heli, có hiệu lực ngay lập tức.

Theo thông báo, biện pháp được thực hiện căn cứ theo các quy định của Luật Ngoại thương Trung Quốc. Giới chức nước này cho biết các điều chỉnh tiếp theo sẽ được công bố trong các thông báo riêng, song không nêu cụ thể lý do ban hành lệnh cấm.

Heli là loại khí hiếm đóng vai trò thiết yếu trong sản xuất chất bán dẫn. Khí này được sử dụng trong nhiều công đoạn như làm mát tấm wafer, khắc plasma, lắng đọng hơi hóa học, lắng đọng lớp nguyên tử, hỗ trợ quang khắc và kiểm tra độ kín của linh kiện bán dẫn. Ngoài ra, heli còn được sử dụng để làm mát các máy chụp cộng hưởng từ (MRI) trong lĩnh vực y tế.

Động thái của Bắc Kinh diễn ra khi căng thẳng và xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung heli toàn cầu. Trước đó, cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran hồi đầu năm đã khiến hoạt động cung ứng khí heli bị ảnh hưởng, kéo giá mặt hàng này tăng mạnh và gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp trên thế giới, trong đó có các công ty công nghệ của Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, lệnh cấm mới phản ánh nỗ lực của Trung Quốc nhằm bảo đảm nguồn cung cho nhu cầu trong nước, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các chip tiên tiến của Mỹ. Trước đó, Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp tương tự đối với đất hiếm, nhiên liệu, phân bón và axit sulfuric nhằm ưu tiên bảo đảm nguồn cung trong nước.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, AP, Yonhap.