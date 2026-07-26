Tổng thống Vladimir Putin khẳng định hải quân tiếp tục được hiện đại hóa

Nhân dịp Ngày Hải quân Nga, Tổng thống Vladimir Putin ngày 26/7 khẳng định lực lượng hải quân nước này đang tiếp tục được phát triển, trong đó thành phần hải quân của bộ ba răn đe hạt nhân ngày càng được tăng cường nhằm đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng và an ninh quốc gia.

Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Tass.

Trong thông điệp chúc mừng gửi các quân nhân và cựu chiến binh hải quân, nhà lãnh đạo Nga cho biết nước này đang tiếp tục đóng mới hàng loạt tàu chiến và tàu chuyên dụng, đồng thời đẩy mạnh trang bị các loại vũ khí, khí tài hiện đại cho lực lượng tàu ngầm, tàu mặt nước, lực lượng phòng thủ bờ biển và không quân hải quân.

Theo Tổng thống Putin, Hải quân Nga giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm năng lực phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia cũng như các lợi ích hợp pháp của Nga trên các vùng biển và đại dương. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh với đặc điểm địa lý tiếp giáp 13 vùng biển, hải quân luôn là một trong những lực lượng nòng cốt trong hệ thống quốc phòng của nước này.

Tổng thống Putin cho biết, Nga đang đẩy mạnh trang bị các loại vũ khí, khí tài hiện đại cho lực lượng tàu ngầm, tàu mặt nước, lực lượng phòng thủ bờ biển và không quân, hải quân. Ảnh: Sputnik.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng đánh giá Hải quân Nga hiện có đủ khả năng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Ông Putin cho rằng trình độ chuyên môn của các quân nhân hải quân không ngừng được nâng cao thông qua quá trình huấn luyện tại các trung tâm đào tạo cũng như kinh nghiệm thực tế trên chiến trường, giúp lực lượng này có khả năng thích ứng nhanh trước những thay đổi của tình hình chiến lược và chiến thuật.

Tàu tên lửa cỡ nhỏ Odintsovo của Nga diễu hành trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân tại St. Petersburg, Nga. Ảnh: Sputnik.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục triển khai chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang, trong đó hải quân là một trong những ưu tiên nhằm nâng cao năng lực tác chiến và duy trì khả năng răn đe chiến lược. Theo giới chức Nga, việc đầu tư cho đóng mới tàu chiến, phát triển lực lượng tàu ngầm và trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Việc hiện đại hóa hải quân là một trong những ưu tiên trong Chương trình vũ trang quốc gia của Nga đến năm 2035. Trong những năm gần đây, Moskva đã đưa vào biên chế nhiều tàu ngầm hạt nhân lớp Borei-A và Yasen-M, các khinh hạm lớp Admiral Gorshkov cùng nhiều tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường. Song song với việc đóng mới tàu chiến, Nga cũng đẩy mạnh hiện đại hóa các hạm đội phương Bắc, Thái Bình Dương, Baltic, Biển Đen và Caspi nhằm tăng cường hiện diện tại Bắc Cực, Địa Trung Hải và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Lê Hà.

Nguồn: TASS