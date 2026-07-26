Israel cân nhắc mua máy bay tuần tra P-8 Poseidon do Mỹ sản xuất

Theo các nguồn tin quốc phòng, Israel đang xem xét khả năng mua máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon do hãng Boeing sản xuất nhằm tăng cường năng lực giám sát và tác chiến chống tàu ngầm trong bối cảnh môi trường an ninh tại khu vực Địa Trung Hải có nhiều diễn biến phức tạp.

Một chiếc máy bay Boeing P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ đang bay trên không tại Lann Bihoue, Pháp. Ảnh: The Jerusalem Post.

P-8 Poseidon được đánh giá là một trong những máy bay tuần tra biển hiện đại nhất hiện nay. Máy bay được trang bị radar tầm xa, hệ thống cảm biến âm thanh dưới nước và hồng ngoại, có khả năng phát hiện, theo dõi tàu ngầm và tàu chiến, đồng thời mang theo ngư lôi cùng nhiều loại vũ khí để tấn công các mục tiêu trên mặt nước và dưới nước. Bán kính hoạt động của máy bay khoảng 2.200 km.

Theo các nguồn tin, động thái của Israel diễn ra trong bối cảnh nước này theo dõi sát quá trình hiện đại hóa lực lượng hải quân của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara hiện sở hữu một trong những hải quân lớn nhất khu vực với hơn 10 tàu ngầm diesel-điện đang hoạt động, đồng thời tiếp tục đưa vào biên chế các tàu ngầm thế hệ mới sử dụng hệ thống đẩy độc lập với không khí (AIP), cùng nhiều tàu khu trục, tàu hộ vệ, tàu tên lửa và lực lượng đổ bộ.

Bộ trưởng Israel Amichai Chikli. Ảnh: The Australian.

Một số quan chức Israel gần đây cũng bày tỏ lo ngại căng thẳng chính trị giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu trên biển. Bộ trưởng Amichai Chikli từng cảnh báo khả năng lực lượng quân sự hai nước có thể xảy ra va chạm trực tiếp trên Địa Trung Hải. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy một cuộc đối đầu quân sự giữa hai bên sắp xảy ra.

Đến nay, Israel chưa công bố quyết định chính thức về thương vụ này. Theo các nguồn tin, chi phí vẫn là trở ngại lớn, song việc mua P-8 Poseidon có thể được xem xét trong khuôn khổ một thỏa thuận hợp tác quốc phòng rộng hơn giữa Israel và Mỹ. Nếu được đưa vào biên chế, loại máy bay này được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể năng lực giám sát hàng hải và chống tàu ngầm của Israel tại khu vực Địa Trung Hải.

Minh Phương

Nguồn: WION.