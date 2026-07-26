Nhật Bản siết điều kiện cấp thường trú: Yêu cầu thu nhập cao hơn mức trung bình, tăng thời gian cư trú

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ siết chặt các điều kiện cấp quy chế thường trú cho người nước ngoài, trong bối cảnh chính quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi đẩy mạnh các biện pháp quản lý người nước ngoài nhằm ứng phó với tình trạng vi phạm pháp luật và các vấn đề an ninh xã hội.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ siết chặt các điều kiện cấp quy chế thường trú cho người nước ngoài. Ảnh: AFP.

Theo các nguồn tin, từ ngày 1/10/2026, Chính phủ Nhật Bản sẽ ban hành hướng dẫn mới về xét duyệt thường trú và áp dụng đối với các hồ sơ nộp từ tháng 4/2027. Ngoài các điều kiện hiện hành như có tư cách đạo đức tốt, đủ khả năng tài chính để tự lập và việc cấp thường trú được đánh giá là phù hợp với lợi ích của Nhật Bản, người nộp hồ sơ sẽ phải đáp ứng thêm các tiêu chí về thu nhập và lương hưu.

Cụ thể, người xin thường trú phải có thu nhập hằng năm cao hơn mức thu nhập trung bình của một hộ gia đình tại Nhật Bản. Đồng thời, mức lương hưu dự kiến của họ phải tương đương với quyền lợi mà một lao động tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí dành cho người làm công trong 30 năm ở mức thu nhập đó. Trường hợp mức lương hưu dự kiến chưa đạt yêu cầu, người nộp đơn có thể bù đắp bằng tiền tiết kiệm hoặc các tài sản khác. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ bổ sung tiêu chí đánh giá khả năng sử dụng tiếng Nhật cũng như mức độ hiểu biết của người nộp đơn về pháp luật và các quy tắc xã hội của Nhật Bản khi xem xét việc cấp thường trú.

Hiện khoảng 947.000 người đang sở hữu quy chế thường trú tại Nhật, trong đó phần lớn đến từ Trung Quốc và Philippines. Ảnh: Kyodo News.

Các điều kiện đối với vợ hoặc chồng của công dân hoặc thường trú nhân Nhật Bản cũng sẽ được siết chặt. Nếu trước đây người nộp đơn chỉ cần kết hôn ít nhất 3 năm và cư trú tại Nhật tối thiểu 1 năm, thì theo quy định mới, thời gian kết hôn sẽ được nâng lên 5 năm và thời gian cư trú tối thiểu tăng lên 3 năm.

Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn xin thường trú về nguyên tắc phải sinh sống tại Nhật Bản ít nhất 10 năm. Tính đến cuối năm 2025, khoảng 947.000 người đang sở hữu quy chế thường trú tại Nhật, trong đó phần lớn đến từ Trung Quốc và Philippines.

Động thái mới là một phần trong loạt chính sách thắt chặt quản lý người nước ngoài của chính phủ Thủ tướng Sanae Takaichi. Trước đó, từ ngày 1/4/2026, Nhật Bản cũng đã áp dụng quy trình xét duyệt nghiêm ngặt hơn đối với hồ sơ nhập quốc tịch, theo đó về cơ bản yêu cầu người nộp đơn phải cư trú tại Nhật ít nhất 10 năm.

Thu Uyên

Nguồn: Kyodo News, Straits times.