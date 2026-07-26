Thói quen giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Các nhà khoa học thần kinh cho rằng, việc duy trì lối sống lành mạnh, tập luyện thể chất thường xuyên, ngủ đủ giấc và không ngừng rèn luyện trí não là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ.

Tập luyện thể chất thường xuyên giảm nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ. Ảnh: Neuroscience News.

Theo các chuyên gia, mỗi năm trên thế giới có hơn 10 triệu người được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ. Mặc dù chưa có biện pháp điều trị dứt điểm, nhiều nghiên cứu cho thấy việc hình thành các thói quen sinh hoạt khoa học có thể góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.

Giáo sư tâm thần học Gill Livingston cho biết, bà ưu tiên bảo vệ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa thông qua chế độ ăn MIND - giàu cá béo, rau xanh, trái cây, dầu ô liu, các loại hạt và quả mọng - kết hợp đi bộ khoảng 11.000 bước mỗi ngày, tập luyện sức mạnh hai lần mỗi tuần và thường xuyên theo dõi huyết áp.

Các chuyên gia thần kinh khác cũng khuyến nghị kết hợp luyện tập sức bền và các bài tập tim mạch nhằm kích thích cơ thể sản sinh các protein có tác dụng bảo vệ não bộ. Bên cạnh đó, việc bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như trà xanh, kiểm soát huyết áp và sử dụng các thực phẩm bổ sung phù hợp cũng được đánh giá là có lợi cho sức khỏe.

Ngoài chế độ dinh dưỡng và vận động, các nhà khoa học nhấn mạnh vai trò của việc duy trì hoạt động trí tuệ thông qua giải câu đố, học kỹ năng mới hoặc chơi nhạc cụ để tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung. Họ cũng khuyến nghị duy trì giấc ngủ từ 8-9 giờ mỗi đêm, ngủ đúng nhịp sinh học, hạn chế sử dụng điện thoại và mạng xã hội vào buổi tối, đồng thời dành thời gian đi dạo trong thiên nhiên và nghỉ ngơi hợp lý để giảm căng thẳng.

Theo các chuyên gia, việc kết hợp những thói quen tích cực này không chỉ góp phần giảm nguy cơ sa sút trí tuệ mà còn giúp duy trì sức khỏe não bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống khi tuổi tác tăng lên.

Minh Phương

Nguồn: WION.