Trung Quốc, Nhật Bản ứng phó khẩn cấp với bão Bavi và mưa lũ diện rộng

Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với công tác phòng chống lũ lụt và bão tại hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến khi bão Bavi tiếp tục mạnh lên và tiến gần đất liền, trong khi đó bão Bavi đã gây gián đoạn hoạt động hàng không tại Nhật Bản.

Trung Quốc và Nhật Bản ứng phó khẩn cấp với bão Bavi. Ảnh:

Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, ngày 10/7, Ban Chỉ huy quốc gia về Phòng chống lũ lụt và Hạn hán đã nâng mức ứng phó khẩn cấp tại Chiết Giang và Phúc Kiến từ cấp III lên cấp II, đồng thời kích hoạt cơ chế ứng phó cấp IV đối với nguy cơ lũ lụt tại hai tỉnh Hà Bắc và Liêu Ninh. Hai đoàn công tác đã được cử đến Chiết Giang và Phúc Kiến để hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng chống bão và lũ.

Dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và tiếp tục mạnh lên trước khi đổ bộ vào rạng sáng 12/7, tại khu vực ven biển từ huyện Hà Phố (tỉnh Phúc Kiến) đến thành phố Ôn Lĩnh (tỉnh Chiết Giang). Khi đổ bộ, sức gió cực đại gần tâm bão dự kiến đạt 38-45 m/giây.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Đông Nam tỉnh Chiết Giang và Đông Bắc tỉnh Phúc Kiến được dự báo sẽ có mưa rất to đến đặc biệt to từ ngày 11-12/7. Trong ba ngày tới, nhiều địa phương ở miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc cũng sẽ xuất hiện mưa lớn đến rất lớn, một số khu vực ở Đông Bắc tỉnh Hà Bắc và Bắc tỉnh Liêu Ninh có khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn.

Cùng ngày, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp chuyên đề để đánh giá diễn biến của bão Bavi và triển khai các biện pháp phòng chống lũ. Bộ đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp IV về phòng chống lũ tại Chiết Giang và Phúc Kiến, đồng thời cử các đoàn công tác hỗ trợ địa phương.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) trưa 11/7 cho biết, tâm bão Bavi nằm ở phía Nam quần đảo Okinawa và di chuyển theo hướng Tây Bắc. Dự báo bão sẽ tiến sát khu vực quần đảo Sakishima trong ngày 12/7.

Cơ quan khí tượng cho biết gió mạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Okinawa từ chiều 11/7. Tốc độ gió giật dự kiến đạt khoảng 180 km/giờ trong ngày 11/7 và có thể tăng lên tới 216 km/giờ trong ngày 12/7, đủ sức gây hư hại nghiêm trọng đối với nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

Các đảo phía Tây Nam Nhật Bản trong tình trạng báo động cao khi bão Bavi đang tiến gần. Ảnh: Reuters.

Nhà chức trách cũng cảnh báo nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, sóng biển cao và nước dâng do bão, đồng thời khuyến cáo người dân theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết và hạn chế ra ngoài khi bão đổ bộ.

Bão Bavi đã gây gián đoạn hoạt động hàng không tại Nhật Bản. Hãng Japan Airlines hủy 59 chuyến bay trong ngày 11/7, trong khi All Nippon Airways (ANA) hủy 104 chuyến, chủ yếu trên các đường bay đến và đi từ hai tỉnh Okinawa và Kagoshima. Một số hãng hàng không khác cũng điều chỉnh lịch khai thác do ảnh hưởng của bão. Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách thường xuyên cập nhật thông tin về tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua/NHK