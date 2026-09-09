Trung Quốc, Nga nhấn mạnh quan hệ chiến lược với Triều Tiên

Nhân dịp Triều Tiên kỷ niệm 78 năm ngày thành lập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp tới nhà lãnh đạo Kim Jong Un, qua đó tái khẳng định quan hệ chiến lược chặt chẽ với Bình Nhưỡng.

Triều Tiên kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Lao động. Ảnh: CCTV.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/9, trong thông điệp gửi ông Kim Jong Un, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng “tiếp tục tăng cường định hướng chiến lược” đối với quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên, đồng thời phối hợp với nhà lãnh đạo Triều Tiên thúc đẩy sự phát triển của hai nước.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh việc củng cố và phát triển quan hệ song phương là “chính sách nhất quán và không lay chuyển” của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap.

Trong một thông điệp riêng, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva sẽ tiếp tục “phối hợp chặt chẽ nhất” với ông Kim Jong Un nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Theo ông Putin, việc củng cố quan hệ Nga - Triều Tiên sẽ góp phần tăng cường an ninh khu vực và thúc đẩy xây dựng “một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn”.

KCNA cho biết các thông điệp của ông Tập Cận Bình và ông Putin được đăng trên trang nhất báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng cầm quyền Triều Tiên.

Việc lãnh đạo Trung Quốc và Nga đồng thời tái khẳng định cam kết đối với quan hệ với Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang tăng cường quan hệ với cả hai nước. Đặc biệt, quan hệ Nga - Triều Tiên đã được nâng lên mức đối tác chiến lược toàn diện, trong khi Bình Nhưỡng và Bắc Kinh cũng đang tìm cách củng cố quan hệ chính trị và kinh tế song phương.

KCNA cho biết nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đất nước, ông Kim Jong Un cũng nhận được điện mừng của lãnh đạo nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, Lào, Campuchia, Mông Cổ, Thụy Điển, Belarus, Singapore, Thụy Sĩ và Zimbabwe.

Lễ khánh thành cầu đường bộ nối thành phố biên giới Rason của Triều Tiên với Khasan của Nga được tổ chức ngày 7/9/2026. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên tuyên bố thành lập nước ngày 9/9/1948. Việc các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga lựa chọn dịp này để gửi thông điệp tới ông Kim Jong Un cho thấy Bình Nhưỡng tiếp tục coi trọng quan hệ với hai cường quốc láng giềng trong bối cảnh môi trường an ninh Đông Bắc Á có nhiều biến động.

Đối với Moskva và Bắc Kinh, việc duy trì và củng cố quan hệ với Bình Nhưỡng cũng phản ánh xu hướng tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực nhằm thúc đẩy lợi ích chiến lược và gia tăng tiếng nói trong cấu trúc an ninh đang định hình tại Đông Bắc Á.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters.