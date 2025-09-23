Triều Tiên sẽ thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc mạnh mẽ hơn nữa

Ngày 23/9, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc “mạnh mẽ hơn nữa."

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Bình Nhưỡng. (Nguồn: KCNA/TTXVN)

Trong đáp từ gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21/9, sau khi khi Chủ tịch Trung Quốc gửi điện chúc mừng Triều Tiên nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh hồi đầu tháng, nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định Đảng Lao động và Chính phủ Triều Tiên kiên định mục tiêu tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Trung Quốc theo yêu cầu của thời đại.

Ông cảm ơn nhà lãnh đạo Trung Quốc đã chúc mừng Quốc khánh Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh trong chuyến thăm Bắc Kinh gần đây, ông đã cảm nhận sự ủng hộ bền vững và tình hữu nghị đặc biệt từ phía Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày Quốc khánh Triều Tiên 9/9, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng tới nhà lãnh đạo Kim Jong Un, trong đó khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược với Triều Tiên và chung tay thúc đẩy tình hữu nghị song phương./.

Theo TTXVN