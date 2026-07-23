Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác với ASEAN

Ngày 21/7, tại thủ đô Manila (Philippines), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng thắt chặt hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm duy trì ổn định và phát triển tại khu vực.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp gỡ Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Ảnh: Asean.org.

Phát biểu tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu 50 năm ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Trung Quốc - ASEAN. Ông tái khẳng định Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, củng cố sự tự cường của khối và coi trọng duy trì môi trường hòa bình, ổn định tại Đông Á.

Nhân dịp này, phía Trung Quốc cũng đưa ra đề xuất thiết lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ cho các nước đang phát triển và hoan nghênh sự tham gia của các quốc gia ASEAN.

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác với ASEAN nhằm duy trì ổn định và phát triển tại khu vực. Ảnh: Asean.org.

Về phần mình, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá cao những kết quả hợp tác thực chất giữa hai bên, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ của Trung Quốc đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Bên cạnh đó, ASEAN kỳ vọng tiếp tục tăng cường kết nối chiến lược với Trung Quốc trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kinh tế số và giao lưu nhân dân.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Manila, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng ngày cũng đã có các cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Canada Anita Anand, Ngoại trưởng Australia Penny Wong và Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.