Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59: Chủ động thích ứng, tăng cường hợp tác

Ngày 21/7, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 59 và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc tại Manila, Philippines, với sự tham dự của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN cùng đại diện nhiều đối tác đối thoại. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh khu vực và thế giới đối mặt với nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 59 tại Manila, Philippines. Ảnh: Reuters.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa Lazaro nhấn mạnh, ASEAN đang bước vào giai đoạn được định hình bởi biến động, bất ổn và khó đoán. Theo bà, những diễn biến trên thế giới đang tạo ra sức ép ngày càng lớn đối với hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực, đòi hỏi ASEAN phải chủ động thích ứng và tăng cường hợp tác.

Bộ trưởng Lazaro cho rằng, ASEAN cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, không chỉ ứng phó với các thách thức trước mắt mà còn chủ động định hình tương lai thông qua các giải pháp sáng tạo và thực chất. Bà bày tỏ kỳ vọng các cuộc họp trong tuần sẽ đạt được những kết quả cụ thể để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Hội nghị AMM lần thứ 59 diễn ra trong bối cảnh khu vực và thế giới đối mặt với nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị. Ảnh: Reuters.

Được biết, hội nghị có sự tham dự của đại diện 11 nước thành viên ASEAN cùng các đối tác đối thoại quan trọng, gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc, Nga, Anh và Liên minh châu Âu (EU). Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng dự kiến tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị và có thể gặp song phương bên lề.

Theo giới chức Philippines nước chủ nhà hội nghị, căng thẳng giữa Mỹ và Iran sẽ là một trong những nội dung được các bên trao đổi, trong bối cảnh xung đột làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz, qua đó tác động đến lạm phát và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh các vấn đề quốc tế, các ngoại trưởng ASEAN sẽ tiến hành tham vấn không chính thức về tình hình Myanmar. Sau 5 năm kể từ khi ASEAN triển khai Đồng thuận 5 điểm nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình, tiến trình này vẫn gặp nhiều trở ngại và chưa đạt được bước tiến đáng kể.

Trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tái khẳng định cam kết của Washington đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, ổn định và tự do hàng hải đối với sự phát triển kinh tế của khu vực.

Cũng trong ngày 21/7, Australia thông báo sẽ viện trợ bổ sung 6,7 triệu USD cho Philippines nhằm tăng cường năng lực giám sát hàng hải. Gói hỗ trợ bao gồm các thiết bị không người lái và chương trình huấn luyện, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh trên biển.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.