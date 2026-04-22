Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy hòa bình tại Ukraine, EU đẩy nhanh hỗ trợ tài chính

Trong bối cảnh tình hình liên quan đến Ukraine tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, các nỗ lực ngoại giao và hỗ trợ kinh tế đang được thúc đẩy song song, nhằm hướng tới ổn định tình hình và hỗ trợ tiến trình phục hồi.

Phó Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc, ông Tôn Lỗi. Ảnh:VCG.

Phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 21/04, Phó Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc, ông Tôn Lỗi, kêu gọi các bên liên quan ưu tiên hòa bình, giữ bình tĩnh và kiềm chế, sớm hạ nhiệt tình hình, tiến tới ngừng bắn và thúc đẩy giải pháp chính trị. Ông nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của việc duy trì đối thoại, tăng cường tiếp xúc giữa các bên, trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và tính đến các quan ngại an ninh chính đáng, nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Đề cập khía cạnh nhân đạo, đại diện Trung Quốc bày tỏ quan ngại trước những tác động đối với dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, kêu gọi tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và giảm thiểu tổn thất cho người dân. Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục duy trì lập trường khách quan, thúc đẩy đối thoại và đóng góp vào các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị.

Ảnh: Tư liệu.

Trong khi đó, về hỗ trợ kinh tế, Ủy ban châu Âu cho biết đang đẩy nhanh các bước chuẩn bị để giải ngân đợt đầu trong gói vay 90 tỷ euro dành cho Ukraine, dự kiến thực hiện trong quý II năm nay. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Balazs Ujvari cho biết các công việc kỹ thuật và đàm phán đang được triển khai tích cực, với mục tiêu hoàn tất sớm để có thể giải ngân ngay khi các thủ tục cần thiết được thông qua.

Theo Ủy ban châu Âu, tiến trình hiện tập trung vào ba nội dung chính gồm chương trình hỗ trợ tài chính, việc cập nhật kế hoạch cải cách của Ukraine và hoàn tất thỏa thuận vay song phương. EU khẳng định đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để triển khai nhanh các bước tiếp theo sau khi có quyết định từ Hội đồng EU.

Những động thái trên cho thấy các nỗ lực quốc tế đang được triển khai đồng thời trên cả phương diện ngoại giao và kinh tế, nhằm góp phần ổn định tình hình và hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn hiện nay.

Thanh Hằng

Nguồn: News.cn.