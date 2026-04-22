Liên minh cầm quyền Đức bất đồng về chương trình cải cách

Liên minh cầm quyền của Đức do Thủ tướng Friedrich Merz đứng đầu đang đối mặt với những bất đồng nội bộ, trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy gói cải cách lớn về thuế, lương hưu và hệ thống y tế, đồng thời tìm cách ứng phó với đà tăng giá nhiên liệu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Merz, lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), bày tỏ không hài lòng với đối tác trong liên minh là đảng Dân chủ Xã hội (SPD), cho rằng tiến độ cải cách chưa đạt kỳ vọng và kêu gọi phá vỡ các bế tắc kéo dài trong thời gian qua.

Phản ứng lại, lãnh đạo SPD chỉ trích phát biểu này là “không thể chấp nhận”, làm gia tăng căng thẳng trong nội bộ liên minh.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh đảng đối lập cực hữu Sự lựa chọn thay thế cho nước Đức đang dẫn đầu các cuộc thăm dò với 26% ủng hộ, vượt liên minh CDU/CSU (25%), trong khi SPD tụt xuống mức 12%, đứng sau cả đảng Xanh.

Bất đồng nội bộ có nguy cơ ảnh hưởng tới kế hoạch triển khai gói cải cách quy mô lớn của Chính phủ trước cuối mùa Hè năm nay, trong bối cảnh kinh tế Đức suy yếu sau hai năm suy thoái và ngành công nghiệp chịu áp lực cạnh tranh gia tăng từ bên ngoài.

Ông Lars Klingbeil và bà Baerbel Bas, hai đồng lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc bầu cử bang Rheinland-Pfalz, tại trụ sở SPD ở Berlin, Đức, ngày 23/3/2026. Ảnh: Reuters.

Trong lĩnh vực y tế, Chính phủ Đức đang thảo luận các biện pháp ổn định tài chính cho hệ thống công, khi mức thâm hụt dự báo tăng từ khoảng 15 tỷ euro vào năm tới lên 42 tỷ euro vào năm 2030. Tuy nhiên, nguồn tài chính cho các cải cách này vẫn chưa được làm rõ.

Về lương hưu, đề xuất cải cách toàn diện tiếp tục gây tranh cãi. Thủ tướng Merz cho rằng trong tương lai, lương hưu theo chế độ nhà nước có thể chỉ đáp ứng mức thu nhập cơ bản, và người dân cần chủ động tiết kiệm bổ sung. Quan điểm này vấp phải sự phản đối mạnh từ SPD.

Bên cạnh đó, áp lực đối với liên minh cầm quyền gia tăng khi giá nhiên liệu tăng mạnh. Chính phủ đã áp dụng một số biện pháp như giới hạn tần suất điều chỉnh giá xăng, song các bên vẫn chưa đạt đồng thuận về các giải pháp khác như áp thuế đối với lợi nhuận bất thường của doanh nghiệp năng lượng hoặc giảm thuế năng lượng cho người tiêu dùng.

Vân Bình

Nguồn: Reuters