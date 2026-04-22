Hezbollah tấn công Israel, căng thẳng leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn

Tối 21/4, Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào một vị trí quân sự của Israel tại khu định cư Kfar Giladi, miền Bắc Israel, cho thấy căng thẳng tiếp tục leo thang dù lệnh ngừng bắn giữa hai bên vẫn đang có hiệu lực.

Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố, Hezbollah cho biết, mục tiêu của cuộc tấn công là vị trí được cho là nguồn gốc của các đợt pháo kích gần đây của Israel nhằm vào thị trấn Yahmar al-Shaqif ở miền Nam Lebanon. Nhóm này khẳng định, hành động trên nhằm đáp trả những gì họ mô tả là các vi phạm lệnh ngừng bắn lặp lại của Israel kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào dân thường cũng như việc phá hủy nhà cửa và cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam Lebanon.

Diễn biến mới nhất phản ánh tính chất mong manh của thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày do Mỹ hậu thuẫn, có hiệu lực từ rạng sáng 18/4 sau nhiều tuần giao tranh xuyên biên giới leo thang giữa Israel và Hezbollah. Mặc dù giúp giảm cường độ xung đột trong ngắn hạn, thỏa thuận này liên tục bị thử thách bởi các cáo buộc vi phạm từ cả hai phía.

Ở chiều ngược lại, phía Israel trước đó đã công bố thiết lập cái gọi là “đường ranh giới vàng” tại miền Nam Lebanon, đồng thời công bố bản đồ “vùng an ninh” kéo sâu từ 5–10 km vào lãnh thổ Lebanon, bao gồm cả khu vực phòng thủ trên biển. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gia tăng hiện diện quân sự lâu dài của Israel tại khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri cảnh báo Israel sẽ vấp phải sự kháng cự nếu tiếp tục duy trì hoặc mở rộng sự hiện diện tại miền Nam Lebanon, nhấn mạnh lập trường phản đối của Beirut đối với các bước đi đơn phương.

Lebanon tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ trong các cuộc đàm phán với Israel ngay 14/4/2026.

Ảnh Asharq Al-Awsat.

Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh Mỹ dự kiến tổ chức cuộc đàm phán cấp đại sứ giữa Israel và Lebanon vào ngày 23/4. Tuy nhiên, mục tiêu cụ thể của cuộc đối thoại—liệu nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại hay mở đường cho tiến trình đàm phán rộng hơn—hiện vẫn chưa rõ ràng, trong khi triển vọng duy trì ổn định tại khu vực tiếp tục bị đặt dấu hỏi.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.