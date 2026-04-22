Nga tái khẳng định quyết tâm trong chiến dịch quân sự đặc biệt

Ngày 21/4, tại cuộc gặp với lãnh đạo các đơn vị hành chính đô thị địa phương, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra nhiều phát biểu quan trọng, nhấn mạnh các vấn đề an ninh, phát triển lãnh thổ và hỗ trợ người dân tại Nga, đồng thời khẳng định lập trường kiên định trong việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra và chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được kết quả như mong muốn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ông cho biết, một vùng an ninh đang được thiết lập tại các khu vực giáp biên giới và sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi các mối đe dọa được loại bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, tình hình tại các khu vực này, bao gồm cả vùng Kursk, vẫn còn nhiều khó khăn. Tổng thống nhấn mạnh, cần có các biện pháp khuyến khích người dân ở lại hoặc quay trở về sinh sống, đồng thời khẳng định việc hỗ trợ cư dân vùng biên là trách nhiệm của nhà nước.

Nga tái khẳng định quyết tâm trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Ảnh: NBC

Liên quan đến xung đột Ukraine, ông Putin khẳng định Nga sẽ đạt được toàn bộ các mục tiêu đã đề ra. Theo ông, Moscow đã nắm rõ kết cục của cuộc xung đột nhưng sẽ không công khai, thay vào đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ và bảo vệ lợi ích quốc gia. Ông cũng cho rằng phía Ukraine đang cân nhắc cách “chính thức hóa” tình hình trong tương lai.

Về phát triển lãnh thổ, Tổng thống yêu cầu các khu vực Donbass và Novorossiya phải đạt tiêu chuẩn quốc gia vào năm 2030, với sự phối hợp của chính quyền các cấp nhằm thúc đẩy tái thiết và nâng cao đời sống người dân.

Đối với công tác hỗ trợ, ông chỉ đạo đẩy nhanh việc khảo sát thiệt hại do lũ lụt tại nước cộng hòa Dagestan và sớm triển khai các biện pháp khôi phục. Ông nhấn mạnh cần hỗ trợ tái thiết nhà ở cho người dân, kể cả những trường hợp chưa có đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

Ngoài ra, ông Putin cũng đề cập kế hoạch phát triển hạ tầng năng lượng, đặt mục tiêu nâng tỷ lệ cung cấp khí đốt lên khoảng 85% vào năm 2030. Chương trình này sẽ tiếp tục được mở rộng, bao gồm cả các cơ sở văn hóa và xã hội, đồng thời hướng tới tiêu chuẩn hóa thiết bị nhằm giảm chi phí.

Được biết, Nga đang tập trung vào việc đảm bảo an ninh, ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế trong bối cảnh còn nhiều thách thức.

Minh Phương

Nguồn: TASS