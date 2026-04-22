Hải quân Mỹ tích hợp tên lửa Patriot lên tàu chiến, tăng cường năng lực phòng thủ

Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin vừa được trao hợp đồng tích hợp hệ thống tên lửa Patriot – vốn do Lục quân Mỹ vận hành – vào hệ thống tác chiến Aegis của Hải quân Mỹ. Đây được xem là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên loại tên lửa đánh chặn này được triển khai trên các tàu chiến hoạt động trên biển.

Mô hình nâng cấp phân đoạn tên lửa Patriot Advanced Capability (PAC-3) (MSE) của Lockheed Martin tại một hội chợ quân sự quốc tế ở Kielce, Ba Lan. Ảnh: Reuters

Theo giới chức và doanh nghiệp liên quan, việc tích hợp Patriot, cụ thể là biến thể PAC-3 MSE, sẽ góp phần tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ cho các tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng quan ngại về các mối đe dọa mới nổi, đặc biệt là các loại vũ khí tốc độ cao và có khả năng cơ động lớn.

Trước đó, các kế hoạch trang bị tên lửa Patriot cho tàu chiến đã được nghiên cứu trong nhiều năm. Từ năm 2024 rằng Hải quân Mỹ thúc đẩy chương trình này nhằm nâng cao khả năng bảo vệ hạm đội, nhất là trong các kịch bản tác chiến phức tạp trên biển.

So với các hệ thống hiện có của Hải quân, PAC-3 MSE được đánh giá có tính cơ động cao hơn và áp dụng cơ chế “đánh chặn trực tiếp”, tức là tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm chính xác thay vì nổ gần. Cách tiếp cận này giúp tăng hiệu quả đối với các mục tiêu bay nhanh, có khả năng thay đổi quỹ đạo.

Các tàu chiến sử dụng hệ thống Aegis. Ảnh: FT

Hiện tại, các tàu chiến sử dụng hệ thống Aegis chủ yếu dựa vào dòng tên lửa Standard như SM-2, SM-3 và SM-6, cùng với tên lửa RIM-162. Việc bổ sung Patriot được kỳ vọng sẽ tạo thêm một lớp phòng thủ, giúp nâng cao khả năng bảo vệ trước các mối đe dọa đa dạng.

Bên cạnh đó, nhu cầu đối với hệ thống Patriot đang gia tăng. Theo thỏa thuận giữa Lockheed Martin và Bộ Quốc phòng Mỹ ký hồi đầu năm nay, sản lượng tên lửa đánh chặn dự kiến sẽ tăng mạnh trong những năm tới, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường năng lực phòng thủ.

Giới phân tích cho rằng, việc mở rộng triển khai Patriot ra môi trường tác chiến trên biển cho thấy xu hướng điều chỉnh chiến lược phòng thủ, trong đó chú trọng khả năng ứng phó linh hoạt với các thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Vân Bình

Nguồn: Reuters