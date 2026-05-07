Trung Quốc kêu gọi chấm dứt xung đột Iran, mở lại eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục leo thang liên quan tới Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ thế giới.

Trung Quốc đẩy mạnh ngoại giao liên quan xung đột Iran trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP.

Theo truyền thông Iran ngày 6/5, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định Trung Quốc là “người bạn thân thiết” của Tehran và nhấn mạnh quan hệ hợp tác song phương sẽ tiếp tục được củng cố trong bối cảnh hiện nay.

Đề cập tới các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài giữa Iran với Mỹ - Israel, Ngoại trưởng Iran tuyên bố: “Chúng tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong đàm phán. Iran chỉ chấp nhận một thỏa thuận công bằng và toàn diện”. Ông Araghchi cũng cho biết: “Hiện tại, có thể giải quyết vấn đề mở lại eo biển Hormuz càng sớm càng tốt”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi các bên nhanh chóng chấm dứt giao tranh và nối lại lưu thông qua eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương cho biết: “Trung Quốc cho rằng cần đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn càng sớm càng tốt. Việc tái bùng phát xung đột là điều không thể chấp nhận và đối thoại vẫn là giải pháp cần thiết”. Ngoại trưởng Vương Nghị cũng cho biết Trung Quốc đánh giá cao cam kết của Iran về việc không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời thừa nhận quyền hợp pháp của Iran trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 6 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Araghchi tới Trung Quốc kể từ khi chiến sự giữa Iran và Mỹ-Israel nổ ra. Chuyến đi diễn ra chỉ một tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tới Bắc Kinh hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 14-15/5.

Theo giới quan sát, thời điểm chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa chiến lược khi Iran muốn tái khẳng định quan hệ với Trung Quốc trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung, đồng thời tìm kiếm sự hậu thuẫn về kinh tế và ngoại giao từ Bắc Kinh.

Thúy Hà

Nguồn: Al Jazeera