Trung Quốc đẩy mạnh thương mại vũ trụ với tham vọng 350 tỷ USD

Trung Quốc đang tăng tốc phát triển ngành thương mại vũ trụ, với thị trường dự báo vượt 2,5 nghìn tỷ NDT, tương đương 350 tỷ USD trong năm 2025. Bắc Kinh xem đây là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế cạnh tranh toàn cầu, đồng thời hướng tới mục tiêu độc lập về khoa học và công nghệ trong Kế hoạch 5 năm tới 2030.

Tin liên quan: Trung Quốc thực hiện thành công vụ phóng khẩn cấp tàu Thần Châu-22 Vào lúc 12h11 trưa 25/11 theo giờ Bắc Kinh, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu-22 (Shenzhou-22), hoàn thành vụ phóng khẩn cấp đầu tiên trong chương trình không gian có người lái của nước này.

Tên lửa đẩy Zhuque-2 của công ty Trung Quốc LandSpace, cất cánh từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vào ngày 12/7/2023. Ảnh: Reuters

Chính phủ Trung Quốc vừa thành lập cục chuyên trách giám sát lĩnh vực thương mại vũ trụ, nhằm xây dựng khung quản lý chuyên biệt và thúc đẩy phát triển toàn chuỗi công nghiệp. Trước đây hoàn toàn do các doanh nghiệp nhà nước thống lĩnh, ngành này hiện đã sôi động với nhiều công ty tư nhân, được chính phủ hỗ trợ để rút ngắn khoảng cách với Mỹ.

Tại Hội chợ Công nghệ cao Trung Quốc 2025 ở Thâm Quyến (14-16/11), các doanh nghiệp thương mại vũ trụ trưng bày nhiều công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Nhiều công ty đã bắt đầu tích hợp công nghệ vệ tinh vào sản xuất và vận hành, nhờ chính sách và quỹ hỗ trợ từ các cơ quan quản lý. Hiện Trung Quốc có hơn 600 công ty thương mại vũ trụ, đưa thị trường quốc gia trở thành một trong những ngành kinh tế đầy tiềm năng.

Du lịch vũ trụ là bước tiếp theo. Tuy dự án chưa khởi động, các công ty tin tưởng rằng công nghệ tên lửa hiệu suất cao, chi phí thấp và có thể tái sử dụng sẽ mở ra tương lai thương mại cho ngành.

Song song đó, Trung Quốc chú trọng phát triển nhân lực công nghệ cao. Các thành phố hàng đầu như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến đã đẩy mạnh tuyển dụng, trong đó có chính sách visa K thu hút chuyên gia nước ngoài. Nhiều sinh viên quốc tế tỏ ra lạc quan về cơ hội làm việc và học hỏi tại Trung Quốc.

Tên lửa Long March-2F mang theo tàu vũ trụ không người lái Thần Châu-22 cất cánh từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền để thực hiện sứ mệnh tới trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc, ngày 25/11/2025. Ảnh: China Daily

Không chỉ phát triển thương mại, Trung Quốc vẫn duy trì các chương trình vũ trụ quốc gia. Năm ngoái, sứ mệnh Chang’e mang về mẫu vật từ mặt xa của Mặt Trăng, trong khi trạm vũ trụ Tiangong chứng kiến những thí nghiệm độc đáo. Tuần trước, nước này thực hiện lần phóng khẩn cấp lên Tiangong sau khi một tàu vũ trụ gặp sự cố trên quỹ đạo, cho thấy năng lực vận hành vũ trụ toàn diện.

Chuyên gia Alejandro Reyes từ Đại học Hong Kong nhận định: “Trung Quốc đang đặt ưu tiên xây dựng nền kinh tế dựa trên công nghệ, vừa nhằm thúc đẩy phát triển thương mại, vừa giải quyết những thách thức về dân số và tăng năng suất quốc gia”.

Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân, ngành thương mại vũ trụ Trung Quốc hứa hẹn trở thành động lực chiến lược trong những năm tới.

Bích Hồng

Nguồn: CNA.