Trung Quốc công bố văn kiện về quản trị mạng toàn cầu trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo

Trung Quốc vừa công bố “Văn kiện lập trường của Trung Quốc về quản trị mạng toàn cầu trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo” tại phiên họp đầu tiên của Cơ chế thường trực toàn cầu về an ninh mạng của Liên hợp quốc, diễn ra từ ngày 20-24/7 (theo giờ địa phương) tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York.

Quang cảnh Hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 20/7. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo Tân Hoa xã, văn kiện được đoàn đại biểu Trung Quốc trình lên cơ chế toàn cầu này, trong đó lần đầu tiên Bắc Kinh nhấn mạnh nguyên tắc “chủ quyền số”, được xem là bước phát triển mới sau khái niệm “chủ quyền mạng” mà nước này theo đuổi trong nhiều năm qua.

Văn kiện khẳng định, để duy trì hòa bình và ổn định trên không gian mạng, các quốc gia cần tuân thủ các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Trung Quốc đồng thời kêu gọi tôn trọng chủ quyền số của mỗi quốc gia, cho rằng các nước có quyền tự quyết định con đường phát triển các công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) phù hợp với điều kiện của mình.

Theo lập trường được công bố, mỗi quốc gia cũng có quyền độc lập lựa chọn công nghệ, sản phẩm và dịch vụ AI, đồng thời không nên bị ép buộc phải lựa chọn hoặc đứng về một bên trong cạnh tranh công nghệ giữa các nước.

China Mobile tham dự Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới (WAIC) 2026, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực bằng AI. Ảnh: Tân Hoa Xã

Bên cạnh đó, Trung Quốc tái khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương trong quản trị không gian mạng, cho rằng cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác để ứng phó với những rủi ro an ninh mạng do các công nghệ mới nổi, đặc biệt là AI, tạo ra, đồng thời thúc đẩy xây dựng các quy tắc quốc tế mới phù hợp với sự phát triển của công nghệ.

Văn kiện cũng được xem là một phần trong các sáng kiến quản trị toàn cầu mà Trung Quốc thúc đẩy những năm gần đây, bao gồm Sáng kiến Phát triển Toàn cầu, Sáng kiến An ninh Toàn cầu và Sáng kiến Văn minh Toàn cầu, với mục tiêu tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy xây dựng “cộng đồng chung vận mệnh trên không gian mạng”.

Vân Bình

Nguồn: Tân Hoa Xã