Trung Quốc: cảnh báo hồ chắn tự nhiên ở Nepal có nguy cơ vỡ cao

Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc ngày 27/8 cảnh báo một hồ chắn tự nhiên hình thành gần nơi hợp lưu của sông Chhochen Khola và Purepu Tsangpo ở Nepal có nguy cơ vỡ cao trong 72 giờ tới, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và các đợt lũ thứ cấp tại khu vực hạ lưu.

Trung Quốc cảnh báo hồ chắn lớn hình thành tại hợp lưu sông ở Nepal nguy cơ vỡ cao, trong 3 ngày tới. Ảnh: Reuters.

Các chuyên gia địa chất ước tính lượng nước trong hồ đã lên khoảng 2 triệu m3 vào sáng 27/8. Trong 3 ngày tới, dự kiến thêm khoảng 3 triệu m3 nước sẽ đổ vào khu vực đập chắn tự nhiên, làm gia tăng áp lực và nguy cơ hồ bị phá vỡ.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết các cơ quan chức năng đang tiến hành mô phỏng lũ theo thời gian thực nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ khẩn cấp và đánh giá, giảm thiểu nguy cơ xảy ra các đợt lũ do hồ chắn tự nhiên bị vỡ ở khu vực hạ lưu.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Nepal đang khẩn trương ứng phó hậu quả nghiêm trọng của trận lũ quét xảy ra ngày 26/8 dọc hành lang sông Bhote Koshi. Theo số liệu được công bố, số người thiệt mạng đã lên tới gần 400 người. Các lực lượng Quân đội Nepal, Cảnh sát vũ trang và Cảnh sát Nepal đang tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ và thu hồi thi thể tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Riêng tại sông Narayani, tính đến chiều 27/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 121 thi thể. Hàng trăm người vẫn mất tích tại các huyện miền núi bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 600 công dân nước ngoài và người hành hương.

Thảm họa bắt đầu khi một vụ sạt lở đất lớn kéo theo lũ từ phía Nepal tràn xuống khu vực Gyirong Port thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc. Tại phía Trung Quốc, nhà chức trách xác nhận 3 người thiệt mạng, 2 người được cứu và 558 người vẫn mất tích.

Khung cảnh hoang tàn dọc bờ sông sau trận lũ quét tại Trishuli Bazar, thuộc huyện Nuwakot, Nepal. Ảnh: France 24.

Trước tình hình trên, lực lượng cứu hộ, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và các đội cứu trợ đã được triển khai tới khu vực biên giới. Mưa tiếp diễn cùng địa hình hiểm trở đang gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Việc hồ chắn tự nhiên tại Nepal trước nguy cơ vỡ cao được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm do nguy cơ nước hồ tràn hoặc đập chắn bị phá vỡ có thể tạo ra dòng lũ lớn, ảnh hưởng tới các khu vực hạ lưu và gây thêm thiệt hại trong bối cảnh công tác cứu hộ sau trận lũ quét vẫn đang được triển khai.

Thanh Giang

Nguồn: Nepalnews.