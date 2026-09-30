EU đã chi thêm 100 tỷ euro cho năng lượng kể từ khi xung đột Iran bùng phát

Liên minh châu Âu (EU) đã phải chi thêm khoảng 100 tỷ euro để nhập khẩu lượng nhiên liệu hóa thạch tương đương kể từ khi xung đột Iran bùng phát cuối tháng 2, trong khi nguồn cung dầu và khí đốt không tăng thêm. Thông tin được Cao ủy Năng lượng EU Dan Jørgensen đưa ra tại cuộc họp các bộ trưởng năng lượng EU mới đây ở Dublin, Ireland.

Theo ông Jørgensen, dù phải chi thêm khoảng 100 tỷ euro cho năng lượng, EU “không nhận thêm dù chỉ một chút khí đốt hay dầu mỏ”. Chi phí năng lượng tăng mạnh đang gây sức ép đối với các nước thành viên khi mùa Đông đến gần. AP cho biết giá nhiên liệu tại một số nước châu Âu đã tăng gần 50% sau khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Tại cuộc họp, các bộ trưởng năng lượng EU thảo luận các biện pháp ứng phó với nguy cơ giá năng lượng tiếp tục ở mức cao trong mùa Đông. Ông Jørgensen kêu gọi các nước đẩy nhanh quá trình điện khí hóa, giảm nhu cầu sử dụng năng lượng, tiếp tục bổ sung dự trữ khí đốt và triển khai các biện pháp tạm thời có mục tiêu nhằm ổn định giá năng lượng. Ông cũng cho rằng châu Âu cần giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và tăng sử dụng năng lượng xanh sản xuất trong khu vực.

Sức ép năng lượng cũng đang thúc đẩy Mỹ tiếp tục đưa dầu từ Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) ra thị trường. Ngày 29/9, Bộ Năng lượng Mỹ thông báo mời các doanh nghiệp tham gia chương trình “đổi dầu”, theo đó có thể đưa ra thị trường tối đa 40 triệu thùng dầu thô từ SPR. Lượng dầu này dự kiến được giao trong tháng 11 và 12, còn các doanh nghiệp sẽ hoàn trả dầu từ tháng 4/2027 và chậm nhất vào cuối năm 2029, kèm lượng dầu bổ sung theo cơ chế trao đổi.

Đây là phần còn lại trong cam kết của Mỹ giải phóng 172 triệu thùng dầu thuộc SPR trong khuôn khổ kế hoạch phối hợp của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) với tổng cộng khoảng 400 triệu thùng từ các nước thành viên nhằm ổn định nguồn cung toàn cầu. Reuters cho biết sau các đợt giải phóng trước đó, SPR của Mỹ hiện còn dưới 284 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ năm 1982.

Theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tính đến tuần kết thúc ngày 18/9, SPR còn 284,6 triệu thùng, giảm khoảng 121,4 triệu thùng, tương đương gần 30%, so với cùng kỳ năm trước.

Vân Bình