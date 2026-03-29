Trung Hạ hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả kinh tế rừng luồng

Những năm trước đây, rừng luồng ở xã Trung Hạ bị thoái hóa, năng suất và chất lượng giảm sút. Để nâng cao năng suất và giá trị kinh tế rừng luồng, thời gian qua xã đã chủ động tuyên truyền, hỗ trợ người dân thâm canh phục tráng, bảo vệ rừng theo hướng bền vững, hiệu quả.

Rừng luồng tại xã Trung Hạ được thâm canh, chăm sóc phát triển tốt.

Tại xã Trung Hạ, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện vui khi người dân đã thay đổi thói quen không bón phân, chăm sóc luồng sang canh tác thâm canh, bón phân và chăm sóc rừng luồng. “Các năm trước đây, do khai thác luồng và măng tùy tiện, không chăm sóc theo quy trình kỹ thuật nên rừng luồng bị thoái hóa, năng suất, chất lượng giảm sút, khiến cuộc sống của gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Năm 2022, gia đình tôi được thụ hưởng chính sách phát triển vùng luồng thâm canh của tỉnh, được hỗ trợ phân bón và tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc phục tráng rừng luồng. Được bón phân, chăm sóc, cây luồng ra măng nhiều, thân luồng to và thẳng, gióng dài, bán được giá hơn. Hiện nay, diện tích rừng luồng 1,6ha của gia đình sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định” - anh Hà Văn Định, bản Chè, xã Trung Hạ, chia sẻ.

Không chỉ gia đình anh Định mà nhiều hộ dân ở Trung Hạ như anh Lò Văn Thức, Hà Văn Chiến (bản Đe), anh Hà Văn Mại (bản Pọng), anh Hà Văn Uyên, Hà Văn Cháu (bản Lợi), anh Phạm Bá Tố (bản Phú Nam), anh Hà Văn Khoan, Hà Văn Cới (bản Muỗng), anh Hà Văn Thân, Lữ Văn Bình (bản Cạn)... đã tích cực, chủ động thâm canh, bón phân và chăm sóc rừng luồng, cho hiệu quả kinh tế khá cao.

Có nguồn thu từ bán luồng, nhiều hộ trồng luồng trên địa bàn xã đã xây dựng được nhà kiên cố, đầu tư cho con em đi học, mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và góp phần XDNTM ở địa phương. Đây chính là động lực giúp người dân trên địa bàn nỗ lực, vượt khó vươn lên để làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Ông Trần Văn Bồi, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, cho biết: Xã Trung Hạ có 3.308,63ha rừng luồng. Từ năm 2022 đến 2025, thực hiện chính sách phát triển vùng luồng thâm canh của tỉnh, xã thâm canh phục tráng được hơn 2.800ha luồng; quý I/2026, thâm canh phục tráng được 508,63ha luồng. Đây là diện tích rừng luồng được thâm canh, chăm sóc, bón phân theo đúng kỹ thuật, cây luồng sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao hơn so với trồng rừng truyền thống. Phục tráng, thâm canh chất lượng rừng luồng đã được nâng lên, hệ số sinh măng tăng gấp 1,5 lần, măng to hơn và gióng dài hơn. Một số tuyến đường lâm nghiệp kết hợp với dân sinh được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi giao thông tại các thôn, bản trên địa bàn.

Để thay đổi nhận thức, cũng như cách làm của bà con trong việc trồng và chăm sóc rừng luồng, UBND xã Trung Hạ đã phối hợp với các ngành chức năng xuống thôn, bản phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ phát triển vùng luồng thâm canh; tập huấn kỹ thuật chăm sóc, bón phân phục tráng rừng luồng. Phối hợp với Công ty Chế biến lâm sản Quan Sơn hoàn tất các quy định để 3.000ha luồng được Tổ chức Quản lý rừng bền vững Quốc tế cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC), góp phần cho cây luồng của xã đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng, tăng giá trị kinh tế và tiêu thụ sản phẩm thuận lợi.

Thời gian tới, xã Trung Hạ tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng nói chung, rừng luồng nói riêng; rà soát, đánh giá thực trạng các cơ sở chế biến luồng trên địa bàn, để có giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ luồng; vận động người dân cam kết không thu mua, tiêu thụ luồng non. Đồng thời, xây dựng các mô hình HTX sản xuất, kinh doanh luồng, tạo vùng nguyên liệu tập trung đủ lớn và là cầu nối để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vốn, khoa học - kỹ thuật thâm canh, phát triển rừng luồng bền vững, hiệu quả, tạo nguồn sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn.

Bài và ảnh: Nguyễn Quân