Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 26/3, tại xã Hoằng Tiến, Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoằng Tiến tổ chức hội nghị công bố quyết định nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hội nghị công bố quyết định nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hoằng Tiến.

Tại hội nghị, Trung đoàn 151 đã công bố quyết định nhận đỡ đầu cháu Trương Đình Phúc, trú tại xã Hoằng Tiến. Cháu Phúc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất năm 2024 trong quá trình khai thác hải sản trên biển, hiện cháu sống cùng mẹ.

Việc nhận đỡ đầu được triển khai nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng Hải quân về chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 151 đối với ngư dân vùng biển. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Theo đó, Trung đoàn 151 sẽ hỗ trợ cháu Trương Đình Phúc số tiền 500.000 đồng/tháng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi, góp phần chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để cháu yên tâm học tập, rèn luyện.

Đại diện Trung đoàn 151, xã Hoằng Tiến và các đơn vị trao quà cho cháu Trương Đình Phúc.

Nhân dịp này, Trung đoàn 151 đã trao tặng cháu một chiếc xe đạp và một phần quà thiết thực. Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoằng Tiến và Trạm Ra đa 510 (Trung đoàn 515) cũng trao nhiều phần quà ý nghĩa, động viên cháu vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Tuyết Mai (CTV)