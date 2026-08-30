Trưng cầu ý dân về việc Iceland gia nhập EU: Kết quả sơ bộ đầu tiên cho thấy khoảng cách sít sao

Kết quả cuộc trưng cầu ý dân về việc Iceland gia nhập Liên minh châu Âu (EU) đang diễn ra sít sao, với phe ủng hộ ở mức 51,2% và phe phản đối 48,8%. Khoảng 40% số phiếu đã được kiểm tra. Đúng như dự đoán, các khu vực bầu cử nông thôn đang nghiêng rõ rệt về phe phản đối, trong khi hai khu vực bầu cử tại thủ đô Reykjavík có xu hướng ủng hộ mạnh mẽ.

Trưng cầu ý dân về việc Iceland gia nhập EU: Kết quả sơ bộ đầu tiên cho thấy khoảng cách sít sao. Ảnh: Tradersunion.

Kết quả từng phần cho thấy cuộc đua đang diễn ra ngang ngửa, với phe “Có” chiếm 51,2% và phe “Không” 48,8%, trên tổng số hơn 87.000 phiếu đã được kiểm tra. Phù hợp với các cuộc thăm dò dư luận, phe “Không” đang hướng tới mức khoảng 60% tại các khu vực nông thôn hơn, trong khi kết quả ban đầu tại thủ đô Reykjavík cho thấy phe “Có” đạt khoảng 58%.

Các kết quả từng phần phù hợp với dự đoán, khi các khu vực nông thôn được cho là có xu hướng hoài nghi EU hơn do những quan ngại liên quan đến ngành đánh bắt thủy sản và nông nghiệp, trong khi thủ đô Reykjavík được dự báo có xu hướng ủng hộ EU hơn.

Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa lúc 22 giờ theo giờ địa phương ngày thứ Bảy 29/8, sau cuộc trưng cầu ý dân có ý nghĩa quan trọng về việc Iceland gia nhập EU. Người dân Iceland được kêu gọi bỏ phiếu về việc có nối lại các cuộc đàm phán gia nhập EU hay từ bỏ mọi triển vọng gia nhập khối này trong tương lai gần. Khoảng 272.000 người đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Người dân Iceland được kêu gọi bỏ phiếu về việc có nối lại các cuộc đàm phán gia nhập EU hay từ bỏ mọi triển vọng gia nhập khối này trong tương lai gần. Khoảng 272.000 người đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Ảnh: AP.

Theo các số liệu sơ bộ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao hơn, hoặc ít nhất tương đương, với cuộc bầu cử quốc hội năm 2024, khi tỷ lệ này đạt 80%. Cho đến vài ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua diễn ra sít sao, trong đó lợi thế của phe ủng hộ châu Âu liên tục bị thu hẹp.

Câu hỏi được đưa ra trên lá phiếu là: “Iceland có nên nối lại các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu hay không?” Iceland đã nộp đơn xin gia nhập EU sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, nhưng đình chỉ các cuộc đàm phán sau khi một chính phủ hoài nghi EU lên nắm quyền vào năm 2013.

Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố trong đêm ngày 30/8 theo giờ địa phương khi quá trình kiểm phiếu tiếp tục.

Thanh Vân

Nguồn: Euronews.