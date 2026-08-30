Thủ tướng Israel hiếm hoi lên án làn sóng bạo lực bùng phát ở Bờ Tây

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/8 đã đưa ra tuyên bố hiếm hoi lên án các hành vi bạo lực của người định cư Israel tại Bờ Tây, gọi đây là các hành động vi phạm pháp luật, gây tổn hại đến hình ảnh Israel và yêu cầu lực lượng chức năng bắt giữ những đối tượng chịu trách nhiệm.

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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố chính thức vừa phát đi, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích mạnh mẽ các đợt bạo lực leo thang diễn ra tại hai làng Qusra và Jalud thuộc khu vực Bờ Tây. Nhà lãnh đạo Israel khẳng định các hành động quá khích này không chỉ làm tổn hại trực tiếp đến uy tín và vị thế đối ngoại của đất nước mà còn gây cản trở trực tiếp đến việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng quân sự tại địa bàn.

Động thái lên tiếng của lãnh đạo Israel diễn ra sau khi tình hình an ninh tại làng Qusra gia tăng căng thẳng suốt ba tuần qua. Theo quân đội Israel, hàng chục người định cư bịt mặt đã tràn vào làng, ném đá vào dân thường và cố thủ trong các nhà dân.

Tại làng Jalud lân cận, người định cư Israel cũng bị cáo buộc tấn công một gia đình Palestine và một đoàn phóng viên quốc tế, đồng thời đập phá phương tiện của đoàn.

Quân đội Israel cho biết đã điều binh sĩ và lực lượng cảnh sát biên phòng tới khu vực, giải tán các bên xung đột và di dời nhóm người định cư. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ nhiều phương tiện nghi vấn để làm vật chứng phục vụ điều tra, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường hiện diện tại địa bàn nhằm bảo đảm an ninh trật tự và ngăn chặn nguy cơ bạo lực tái diễn.

Binh sĩ Israel tuần tra tại làng Qusra, phía Nam Nablus, Bờ Tây. Ảnh: Al Jazeera.

Hiện có khoảng hơn 500.000 người định cư Israel đang sinh sống cùng với 3,4 triệu người Palestine tại Bờ Tây - vùng lãnh thổ do phía Israel kiểm soát từ năm 1967.

Theo các số liệu thống kê từ Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), tính từ đầu năm 2026 đến hết tháng 7, khu vực này đã ghi nhận hơn 1.330 vụ tấn công gây thương vong hoặc thiệt hại tài sản đối với cộng đồng người Palestine, dấy lên lo ngại sâu sắc từ cộng đồng quốc tế về nguy cơ mất kiểm soát an ninh tại khu vực.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, Wion.