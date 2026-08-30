Mỹ yêu cầu Hezbollah giải giáp để Lebanon trở thành “quốc gia an toàn và có chủ quyền”

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/8 cho biết Hezbollah phải giải giáp để Lebanon trở thành một “quốc gia an toàn và có chủ quyền”, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Lebanon là “đối tác đối thoại hợp pháp duy nhất” trong các cuộc thảo luận về tương lai đất nước.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/8 cho biết Hezbollah phải giải giáp để Lebanon trở thành một “quốc gia an toàn và có chủ quyền”. Ảnh: I24news.

Trong những phát biểu được Đại sứ quán Mỹ tại Beirut đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X của Mỹ, Người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Cơ chế ba bên nêu rõ Chính phủ Lebanon là đối tác đối thoại hợp pháp duy nhất trong các cuộc thảo luận về tương lai của Lebanon và đại diện cho người dân Lebanon”. Tuyên bố khẳng định: “Mỹ đứng về phía người dân Lebanon và mong muốn Lebanon trở thành một quốc gia an toàn và có chủ quyền. Để điều đó xảy ra, Hezbollah phải giải giáp”.

Dẫn lại phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa hồi đầu tuần, người phát ngôn cho biết Washington muốn Hezbollah giao nộp vũ khí. “Khi Hezbollah quyết định sẵn sàng thực hiện điều đó, lực lượng này có thể đàm phán với nhà nước Lebanon, với bên mà chúng tôi đã đối thoại, và thông báo rằng họ sẵn sàng giao nộp vũ khí”, người phát ngôn nói, đồng thời cho biết Washington khi đó có thể “cố gắng đưa các quan điểm xích lại gần nhau”.

Người phát ngôn Mỹ cáo buộc Hezbollah từ chối đàm phán với Lebanon, Washington hoặc Israel vì lực lượng này “đơn giản là chỉ làm theo mệnh lệnh của Iran”. Tuyên bố của Bộ ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Đã đến lúc Hezbollah làm những gì tốt nhất cho Lebanon và người dân Lebanon”.

Lebanon và Israel ngày 26/6 đã đạt được một thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian. Ảnh: Arabamericannews.

Lebanon và Israel ngày 26/6 đã đạt được một thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian, theo đó Israel sẽ từng bước rút khỏi các vùng lãnh thổ của Lebanon đang bị chiếm đóng, đổi lại việc triển khai quân đội Lebanon và giải giáp các nhóm vũ trang, trong đó có Hezbollah.

Kể từ đó, các cuộc đàm phán do Mỹ bảo trợ tiếp tục được tiến hành nhằm triển khai thỏa thuận, bao gồm việc Israel rút quân và quân đội Lebanon được triển khai, trong khi các cuộc tấn công của Israel nhằm vào miền Nam Lebanon vẫn tiếp diễn.

Thanh Vân

Nguồn: Aa.