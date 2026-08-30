Hải quân Mỹ thử nghiệm hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon phóng từ đất liền

Hải quân Mỹ ngày 29/8 thông báo đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon (HCDS), trong đó tên lửa chống hạm Harpoon được phóng từ bệ trên đất liền và đánh trúng một tàu mục tiêu tại vùng biển ven bờ ngoài khơi California.

Hải quân Mỹ phóng tên lửa chống hạm Harpoon từ hệ thống phòng thủ bờ biển tại thao trường Point Mugu, bang California, tháng 7/2026. Ảnh: Boeing.

Cuộc thử nghiệm mang tên Developmental Test 1 (DT-1) được tiến hành trong 2 ngày vào cuối tháng 7 vừa qua tại thao trường biển Point Mugu. Đây là một bước trong quá trình đánh giá khả năng hoạt động của HCDS trước khi hệ thống được xem xét cho các giai đoạn thử nghiệm và đánh giá tiếp theo.

Tham gia cuộc thử nghiệm có Văn phòng Chương trình Vũ khí Tấn công PMX-201, các đơn vị kỹ thuật thuộc Trạm Không quân - Hải quân Point Mugu, nhân sự thao trường Point Mugu và tập đoàn Boeing, nhà sản xuất tên lửa Harpoon. Hải quân Mỹ cho biết cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra quy trình phóng từ mặt đất, khả năng tích hợp tên lửa, hoạt động xác định mục tiêu và khả năng tấn công mục tiêu trên biển trong môi trường ven bờ.

Trong cuộc thử nghiệm, một tên lửa Harpoon được phóng từ đất liền đã tiếp cận và đánh trúng tàu mục tiêu hoạt động ở vùng nước gần bờ. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ không công bố biến thể tên lửa được sử dụng, khoảng cách phóng, đặc điểm tàu mục tiêu hay các thông số cụ thể của cuộc thử nghiệm.

HCDS sử dụng dòng tên lửa chống hạm Harpoon hiện có, vốn đã được Hải quân Mỹ đưa vào biên chế từ cuối những năm 1970 và từng được tích hợp trên tàu chiến, tàu ngầm và máy bay. Việc triển khai phiên bản phóng từ đất liền giúp bổ sung phương án sử dụng tên lửa chống hạm từ các vị trí ven biển, thay vì chỉ dựa vào các phương tiện tác chiến trên biển hoặc trên không.

Theo giới quan sát, năng lực này đặc biệt được chú ý trong bối cảnh Mỹ tăng cường phát triển các phương án tác chiến phân tán tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi có nhiều tuyến hàng hải, eo biển và khu vực biển có địa hình phức tạp. HCDS có thể được sử dụng bổ trợ cho Hệ thống tác chiến chống hạm viễn chinh của Thủy quân lục chiến Mỹ, vốn sử dụng tên lửa Naval Strike Missile.

Hải quân Mỹ hiện chưa công bố thời điểm HCDS có thể được đưa vào sử dụng chính thức, số lượng dự kiến trang bị hoặc các đơn vị vận hành. Quân chủng cũng cho biết sẽ cần tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm để đánh giá đầy đủ độ tin cậy và khả năng tác chiến của hệ thống.

Ngọc Liên

Nguồn: Army Recognition/The Defence Blog.