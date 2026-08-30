Iran thúc đẩy mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz

Ngày 30/8 Iran cho biết các cuộc trao đổi với Oman về việc khôi phục tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz đang được thúc đẩy trên cơ sở một khuôn khổ đã được hai bên thống nhất. Tehran đồng thời nhấn mạnh tiến trình này cần gắn với việc các bên thực hiện những cam kết trong bản ghi nhớ về hòa bình và chấm dứt xung đột.

Iran thúc đẩy mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Theo một quan chức Iran, Oman ban đầu đưa ra một số ý kiến phản đối, nhưng sau các cuộc trao đổi gần đây, hai bên đã đạt lại đồng thuận về cơ chế mở tuyến hàng hải theo kế hoạch đã thống nhất. Iran hiện tiếp tục theo dõi quá trình triển khai. Tehran cho rằng việc mở lại tuyến hàng hải cần đi kèm với việc Mỹ thực hiện các cam kết liên quan, gồm dỡ bỏ phong tỏa, nới lỏng hoặc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực dầu mỏ và hóa dầu, giải phóng các khoản tiền của Iran và nối lại hoạt động đầu tư. Iran cũng đề nghị Mỹ thúc đẩy Israel tuân thủ các cam kết trong khuôn khổ thỏa thuận.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AP.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 29/8 cho rằng bản ghi nhớ hòa bình giữa Iran và Mỹ phù hợp với lợi ích của Iran, khu vực Tây Á và cộng đồng quốc tế. Ông nhấn mạnh việc thực hiện thỏa thuận có thể góp phần tạo điều kiện cho ổn định và phát triển khu vực. Ông Pezeshkian khẳng định Iran không mong muốn chiến tranh nhưng sẽ đáp trả nếu bị tấn công, đồng thời kêu gọi các quốc gia Hồi giáo tăng cường đoàn kết và đối thoại để giải quyết bất đồng.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo về những nỗ lực mà ông cho là nhằm tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu và kéo dài xung đột.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo lực lượng an ninh đã tiêu diệt một thành viên và bắt giữ 6 người mà Tehran cáo buộc thuộc một nhóm vũ trang liên quan đến Mỹ và Israel tại tỉnh Sistan và Baluchestan, Đông Nam Iran. Thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua, Reuters, AP