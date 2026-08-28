Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to; Trung Bộ tiếp tục nắng nóng; Nam Bộ có mưa dông về chiều tối.

Tại khu vực Thanh Hóa, ngày 29/8: Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 50mm. Nhiệt độ không khí cao nhất: 32 - 34 độ C. Nhiệt độ không khí thấp nhất: 24 - 26 độ C.

Từ ngày 30/8 - 1/9: Trời nhiều mây, có mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Gió Tây đến Tây nam cấp 2 - 3. Lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 100mm. Nhiệt độ không khí cao nhất: 28 - 30 độ C. Nhiệt độ không khí thấp nhất: 24 - 26 độ C.

Ngày 2/9: Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ không khí cao nhất: 31 - 33 độ C. Nhiệt độ không khí thấp nhất: 24 - 26 độ C.

NM