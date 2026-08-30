Nga cáo buộc Mỹ cân nhắc khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân tại châu Âu

Ngày 29/8, Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga Andrey Belousov cáo buộc các chiến lược gia quân sự Mỹ đang nghiêm túc xem xét khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân tại châu Âu, đồng thời cho rằng Washington đang tìm cách đưa vấn đề vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Nga vào các cuộc thảo luận quốc tế nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi năng lực hạt nhân của Mỹ tại châu Âu.

Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga Andrey Belousov. Ảnh: Tass

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Belousov cho rằng việc Mỹ thúc đẩy thảo luận về vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Nga tại các diễn đàn đa phương về giải trừ quân bị và ổn định chiến lược là dấu hiệu cho thấy Washington đang quan tâm đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân tại chiến trường châu Âu.

Ông Belousov nói: “Khi đề cập đến mối nguy hiểm này, không thể không lưu ý rằng việc Washington khăng khăng đòi thảo luận tại các diễn đàn đa phương về giải trừ quân bị liên quan đến vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Nga - vốn không đe dọa lãnh thổ Mỹ - cho thấy các nhà hoạch định chiến lược quân sự Mỹ đang nghiêm túc cân nhắc khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường châu Âu”.

Theo quan chức Nga, các cuộc đàm phán nhằm tăng cường minh bạch, kiểm soát hoặc cắt giảm vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Nga có thể, theo cách nhìn của Moscow, làm thay đổi cán cân răn đe tại châu Âu. Ông Belousov cảnh báo rằng việc loại bỏ hoàn toàn loại vũ khí này có thể làm gia tăng nguy cơ Mỹ và các đồng minh châu Âu sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc xung đột.

Một vụ thử vũ khí hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Livescience.

Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi các nước châu Âu nhận thức đầy đủ về những rủi ro liên quan đến việc Mỹ triển khai năng lực quân sự trên lãnh thổ các đồng minh.

Tuy nhiên, những phát biểu trên phản ánh quan điểm của phía Nga và chưa đưa ra bằng chứng độc lập cho cáo buộc rằng Mỹ đang chuẩn bị hoặc có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân tại châu Âu. Mỹ và các đồng minh NATO lâu nay duy trì chính sách răn đe hạt nhân, trong đó nhấn mạnh mục tiêu chính là ngăn ngừa xung đột và bảo đảm an ninh cho các thành viên.

Lê Hà.

Nguồn: Tass