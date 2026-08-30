Lũ quét tại Himalaya: Gần 3.000 người vẫn mất tích

Lực lượng cứu hộ Nepal và Trung Quốc vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm gần 3.000 người mất tích sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc), trong khi Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự tại dãy Himalaya.

Người dân đi bộ trên con đường ngập bùn sau lũ quét và sạt lở đất tại Devighat, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 29/8. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu từ hai nước, đến hết ngày 29/8, ít nhất 682 người đã thiệt mạng và gần 3.000 người vẫn mất tích sau khi một khối lượng lớn nước, bùn đất và đá bất ngờ tràn xuống khu vực biên giới hôm 26/8.

Tại Nepal, một tín hiệu tích cực xuất hiện trong ngày 29/8 khi binh sĩ nước này đưa được một đường ống vào một đường hầm thuộc công trình thủy điện Trishuli 3A, nơi được cho là có các công nhân mắc kẹt. Bộ trưởng Nội vụ Nepal Sudan Gurung cho biết không khí đã được đưa vào qua một khe hở nhỏ, trước khi lực lượng cứu hộ tiến hành đào mở rộng để tiếp cận bên trong. Hơn 100 công nhân được cho là vẫn có thể còn sống tại các đường hầm thuộc các dự án thủy điện Trishuli 3A và 3B.

Giới chức Nepal cho biết trong số những người mất tích có 933 công nhân thủy điện và 517 người nước ngoài, gồm du khách và người hành hương tới núi Kailash, địa điểm linh thiêng nằm ở Tây Tạng.

Cùng ngày 28/9, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã nhất trí tăng cường chia sẻ dữ liệu thủy văn theo thời gian thực, hình ảnh vệ tinh và cảnh báo sớm nhằm hỗ trợ công tác ứng phó. Bộ trưởng Khanal kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nghiên cứu hệ sinh thái Himalaya và hỗ trợ Nepal ứng phó với các nguy cơ khí hậu.

Trong khi đó, Thư ký điều hành Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu Simon Stiell cảnh báo tình trạng Trái Đất nóng lên đang khiến các sông băng tan nhanh hơn, làm gia tăng nguy cơ sạt lở và lũ quét. Ông nhấn mạnh những cộng đồng dễ bị tổn thương thường phải chịu hậu quả nặng nề nhất từ các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Dãy Himalaya cung cấp nguồn nước quan trọng cho gần 2 tỷ người. Các chuyên gia cảnh báo băng tan và tầng đất đóng băng bị rã có thể làm mất ổn định sườn núi, khiến nguy cơ thiên tai tại khu vực ngày càng khó dự đoán.

Ngọc Liên

Nguồn: CAN.