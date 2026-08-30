Triều Tiên cải tổ bộ máy lãnh đạo quân sự

Truyền thông nhà nước Triều Tiên sáng 30/8 đưa tin nước này đã miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol trong đợt cải tổ bộ máy lãnh đạo quân sự, theo quyết định được đưa ra tại cuộc họp do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì một ngày trước đó.

Triều Tiên cải tổ bộ máy lãnh đạo quân sự. Ảnh: Rodong Sinmun.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết cuộc họp đã thông qua kế hoạch tái cơ cấu bộ máy lãnh đạo quân sự. Theo đó, ông No Kwang Chol không chỉ rời vị trí Bộ trưởng Quốc phòng mà còn bị điều chuyển xuống chức vụ Phó Trưởng thứ nhất Ban Công nghiệp Đạn dược thuộc đảng Lao động Triều Tiên. Người được bổ nhiệm thay thế là ông Kim Song Gi, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Trong khi đó, cố vấn quốc phòng Pak Jong Chon được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và trở thành thành viên Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên.

KCNA không nêu lý do cụ thể dẫn đến việc thay đổi vị trí của ông No Kwang Chol. Cùng với các quyết định nhân sự cấp cao, Triều Tiên cũng công bố một loạt trường hợp được thăng chức trong quân đội và bộ máy lãnh đạo.

Trong một bản tin khác, KCNA cho biết, tại một buổi lễ được tổ chức ngày 29/8, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã biểu dương đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu và quan chức từ các viện nghiên cứu quốc phòng lớn. Những người được vinh danh nhận các phần thưởng cấp quốc gia nhờ đóng góp vào việc giải quyết “những vấn đề khoa học và công nghệ có ý nghĩa thời đại” trong phát triển các hệ thống vũ khí chiến đấu mới. Tuy nhiên, KCNA không cho biết cụ thể là những loại vũ khí nào.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) gặp gỡ đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu và quan chức từ các viện nghiên cứu quốc phòng lớn, ngày 29/8. Ảnh: Yonhap.

Động thái cải tổ bộ máy lãnh đạo quân sự của Bình Nhưỡng diễn ra không lâu sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận chung thường niên. Triều Tiên thường lên án các cuộc tập trận này là hoạt động chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Năm nay, cuộc tập trận được rút ngắn theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cho rằng các hoạt động quân sự này mang tính khiêu khích đối với Bình Nhưỡng.

Mặc dù ông Trump từng bày tỏ mong muốn gặp lại nhà lãnh đạo Kim Jong Un, song Triều Tiên chưa cho thấy dấu hiệu đáp lại. Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành các vụ phóng tên lửa và chỉ trích các cuộc tập trận Mỹ-Hàn, dù quy mô đã được thu hẹp. Triều Tiên đồng thời phản đối việc Washington phê duyệt các thương vụ bán vũ khí cho Hàn Quốc.

Ngọc Liên

Nguồn: CAN/SCMP.