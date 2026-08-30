Ba Lan, Mỹ đàm phán nâng cao về việc chuyển một phần hoạt động sản xuất Patriot sang Ba Lan

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ngày 29/8 cho biết Warsaw đang tiến hành các cuộc đàm phán nâng cao với Mỹ về việc chuyển một phần hoạt động sản xuất hệ thống phòng không Patriot sang Ba Lan.

Warsaw đang tiến hành các cuộc đàm phán nâng cao với Mỹ về việc chuyển một phần hoạt động sản xuất hệ thống phòng không Patriot sang Ba Lan. Ảnh: AFP.

Theo bà Sobkowiak-Czarnecka các cuộc thảo luận đã vượt qua giai đoạn tuyên bố chính trị và hiện được tiến hành trực tiếp với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo bà, một quyết định có thể được đưa ra trong những tuần tới.

Business Insider Polska dẫn lời bà cho biết “Chúng tôi đã vượt qua giai đoạn tuyên bố chính trị”. Bà Sobkowiak-Czarnecka nói thêm các cuộc đàm phán liên quan đến việc đặt một phần chuỗi sản xuất Patriot tại Ba Lan, trong bối cảnh nhu cầu đối với hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất đang tăng mạnh trên khắp châu Âu.

Ba Lan lần đầu tiên chính thức đề xuất hợp tác sản xuất tên lửa Patriot với Mỹ và Ukraine trong các cuộc đàm phán tại Washington hồi tháng 7. Khi đó, bà Sobkowiak-Czarnecka nói rằng đề xuất này đã được thảo luận với các quan chức Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ. Đầu tháng này, bà cho biết Ba Lan đã vượt khá xa giai đoạn thăm dò và quyết định của Mỹ có thể được đưa ra trong vòng “1-2 tháng”. Bà cũng thừa nhận Ba Lan đang cạnh tranh chủ yếu với Đức để giành các hoạt động sản xuất liên quan đến Patriot trong tương lai.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn Patriot và áp lực gia tăng đối với các thành viên NATO nhằm mở rộng năng lực sản xuất trong nước, khi Ukraine tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Ba Lan nhận được những chiếc xe tăng Abrams đầu tiên từ Mỹ. Ảnh: Notesfrompoland.

Ba Lan đã trở thành một trong những nước chi tiêu lớn nhất NATO cho quốc phòng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, đồng thời đặt mua số lượng lớn vũ khí của Mỹ, trong đó có các hệ thống Patriot, xe tăng Abrams, hệ thống phóng rocket HIMARS và máy bay chiến đấu F-35.

Tuy nhiên, Warsaw ngày càng cho rằng các hợp đồng mua sắm vũ khí quy mô lớn cũng cần đi kèm với chuyển giao công nghệ và hoạt động sản xuất tại Ba Lan, trong bối cảnh nước này tìm cách tái thiết ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Thanh Vân

Nguồn: Aa.