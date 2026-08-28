Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chiều 28/8, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục quán triệt phương châm “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, chuyển từ “bảo đảm điều kiện” sang “tạo ra chất lượng”; từ quản lý theo đầu vào sang quản trị theo kết quả; lấy sự tiến bộ của người học, chất lượng đội ngũ và hiệu quả sử dụng nguồn lực làm thước đo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Đức Quế báo cáo tình hình hoạt động của ngành trên tất cả các lĩnh vực gắn với yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT. Đồng thời, nêu rõ công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 từ nhiệm vụ tuyển sinh, đầu tư cơ sở vật chất đến đội ngũ nhà giáo, sắp xếp trường, lớp học..., đặc biệt là công tác chuẩn bị đưa 6 trường phổ thông dân tộc nội trú TH&THCS tại các xã biên giới vào hoạt động từ năm học 2026-2027.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Đức Quế báo cáo tình hình hoạt động của ngành.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT và đại biểu dự buổi làm việc.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Đức Quế, hiện các trường phổ thông dân tộc nội trú TH&THCS trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành các hạng mục thiết yếu để phục vụ khai giảng và tổ chức các hoạt động giáo dục từ năm học 2026-2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh toàn ngành trong năm học vừa qua - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị với nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế liên quan tiến độ, chất lượng thực hiện 6 trường nội trú biên giới; việc tháo gỡ “điểm nghẽn” về thiếu giáo viên; công tác đầu tư cơ sở vật chất, quy hoạch mạng lưới trường, lớp... Đồng thời, đề nghị ngành GD&ĐT phải nhìn thẳng vào từng hạn chế, làm rõ nguyên nhân, xác định đúng trách nhiệm và xây dựng lộ trình khắc phục cụ thể với tinh thần “không né tránh, không đùn đẩy, không để tồn tại kéo dài, và nhất là không để những hạn chế đã nhận diện tiếp tục lặp lại”.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Năm học 2026-2027 phải là năm học mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo đột phá phát triển GD&ĐT.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu ngành giáo dục quán triệt phương châm “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, chuyển từ “bảo đảm điều kiện” sang “tạo ra chất lượng”; từ quản lý theo đầu vào sang quản trị theo kết quả; lấy sự tiến bộ của người học, chất lượng đội ngũ và hiệu quả sử dụng nguồn lực làm thước đo; giảm học thuộc, học đối phó, học chỉ để thi; tăng tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề.

“Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng, mà là hình thành những con người phát triển toàn diện: Có đạo đức, nhân cách, sức khỏe, văn hóa; có năng lực số, ngoại ngữ, tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống. Giáo dục phải làm cho người học tốt hơn, người thầy tốt hơn, nhà trường tốt hơn, qua đó có nguồn nhân lực tốt hơn”, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Trước mắt, ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn, đầy đủ các điều kiện cho năm học mới; tập trung xử lý những “điểm nghẽn” về đội ngũ, cơ sở vật chất, quản trị và dữ liệu; bảo đảm “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên”, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Đồng thời đẩy nhanh các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu Sở GD&ĐT thực hiện nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”, chuyển từ “có kế hoạch” sang “có sản phẩm”; từ “phân công chung” sang “đích danh người chịu trách nhiệm”.

Đồng thời lưu ý, ngoài tập trung cao độ cho năm học mới 2026-2027, bảo đảm đầy đủ điều kiện, tuyệt đối an toàn cho khai giảng năm học mới, Sở GD&ĐT phải phối hợp với ngành chức năng giải quyết tình trạng thiếu giáo viên theo hướng đúng người, đúng môn, đúng nơi; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ.

Cùng với đó, phải đi trước một bước về đầu tư cơ sở vật chất, ưu tiên nơi khó khăn, nơi quá tải, nơi đang thiếu những điều kiện tối thiểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Việc sắp xếp mạng lưới phải đi cùng đổi mới quản trị; không để thay đổi mô hình tổ chức nhưng phương thức quản lý vẫn như cũ. Đặc biệt, công tác quy hoạch trường lớp phải đi trước tốc độ phát triển dân cư và không gian đô thị; xã hội hóa phải trở thành một nguồn lực thực chất.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục phải xác định chất lượng giáo dục tiếp tục là mục tiêu trung tâm; giữ vững mũi nhọn nhưng phải nâng mặt bằng chất lượng đại trà. Chuyển đổi số phải chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “đổi mới phương thức quản trị và dạy học”. Giáo dục nghề nghiệp, đại học phải gắn chặt hơn với nền kinh tế và nhu cầu nhân lực của tỉnh. Đào tạo phải gắn với việc làm; nhà trường phải gắn với doanh nghiệp; nghiên cứu phải gắn với nhu cầu phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đơn vị chức năng trong việc phối hợp với ngành giáo dục nhằm hiện thực hóa các mục tiêu GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước trong giai đoạn mới.

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