Một tuần trước ngày khai màn V.League 2026/2027, CLB Thanh Hóa đã chuẩn bị đến đâu?

Chỉ còn một tuần nữa, V.League 2026/2027 sẽ chính thức khởi tranh. Với CLB Thanh Hóa, mùa giải mới hứa hẹn mang đến nhiều thay đổi từ lực lượng, bộ máy quản lý đến cơ sở vật chất. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đang bước vào những ngày cuối cùng của quá trình chuẩn bị, hướng tới trận ra quân gặp Đà Nẵng trên sân nhà.

Những thay đổi về lực lượng

So với mùa giải 2025/2026, danh sách đăng ký của Thanh Hóa có khá nhiều gương mặt mới đáng chú ý như: Nguyễn Ngọc Tĩnh, Vũ Tuyên Quang, Hà Minh Đức, Nguyễn Trọng Đại Nghĩa, Đoàn Tuấn Cảnh, Nguyễn Trọng Phú (trong ảnh), Hồ Tùng Hân,...

Bên cạnh những gương mặt mới, đội bóng xứ Thanh tiếp tục giữ lại khá nhiều cái tên đã đóng góp hết mình ở mùa giải trước. Đáng chú ý là các ngoại binh Odil Abdurakhmanov, Damoth cùng những trụ cột như Văn Thắng (trong ảnh), Đình Huyên, Trịnh Văn Lợi, Văn Tùng,...

Odil Abdurakhmanov tiếp tục là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm.

Cầu thủ người Kyrgyzstan từng đến Thanh Hóa trong sự hoài nghi ở mùa giải trước, nhưng bằng những màn trình diễn trên sân, anh dần chinh phục người hâm mộ xứ Thanh và trở thành “hạt nhân” không thể thiếu trong hành trình trụ hạng mùa giải 2025/2026.

Mùa giải mới, Odil tiếp tục được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Mai Xuân Hợp.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa chia tay không ít gương mặt quan trọng. Rimario Gordon (trái) chuyển tới Viettel, trong khi đội trưởng Doãn Ngọc Tân (phải) - thủ lĩnh tinh thần đã gắn bó với đội bóng suốt 6 năm cũng gia nhập đội bóng áo lính.

Thái Bình, Thái Sơn và Ngọc Mỹ (trong ảnh) đều đã được Thanh Hóa chuyển nhượng cho Ninh Bình từ giữa mùa giải trước. Trong đó, chỉ mình Ngọc Mỹ được cho mượn trở lại đội bóng xứ Thanh và tiếp tục thi đấu đến hết mùa giải 2025/2026.

Với lực lượng hiện tại, Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục thử nghiệm ngoại binh và chưa chốt phương án cuối cùng. Đây là một trong những vấn đề được người hâm mộ đặc biệt quan tâm trước ngày khai màn.

Những tín hiệu từ đợt tập huấn tiền mùa giải

Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, Thanh Hóa đã có chuyến tập huấn tại Hải Phòng, đồng thời liên tục thi đấu giao hữu để kiểm nghiệm lực lượng và hoàn thiện lối chơi.

Thông qua các trận giao hữu, ban huấn luyện có cơ hội rà soát hệ thống chiến thuật, thử nghiệm các phương án phối hợp và đánh giá khả năng hòa nhập của các tân binh cũng như cầu thủ trẻ.

Trong các trận giao hữu, Thanh Hóa để thua Đồng Nai, hòa Công an nhân dân và giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Quảng Ninh.

Những kết quả này chưa thể phản ánh đầy đủ sức mạnh của đội bóng khi bước vào mùa giải chính thức, song phần nào cho thấy thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đang có những bước hoàn thiện cuối cùng về chuyên môn.

Một tuần còn lại sẽ là khoảng thời gian quan trọng để ban huấn luyện xác định đội hình, hoàn thiện chiến thuật và đưa các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất cho trận mở màn.

Đếm ngược tới ngày ra mắt

Thanh Hóa đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để tham dự V.League, đồng thời tiếp tục củng cố bộ máy và tìm kiếm thêm nguồn lực đồng hành.

Cơ sở vật chất, đặc biệt khu vực ăn ở, sinh hoạt của cầu thủ đang được sửa chữa, nâng cấp, hướng tới diện mạo mới trước mùa giải.

Trên khán đài sân Thanh Hóa, khẩu hiệu “Mỗi nhịp bóng - Triệu trái tim” đã được treo lên, cùng bộ nhận diện mới đang dần được hoàn thiện, hứa hẹn tạo thêm điểm nhấn cho ngày khai màn mùa giải mới.

Lễ xuất quân CLB Thanh Hóa dự kiến diễn ra chiều 3/9, trước khi đội bóng chính thức bước vào mùa giải mới bằng cuộc tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà vào ngày 06/9.

Một diện mạo mới, một mùa giải mới và những kỳ vọng mới đang chờ đội bóng xứ Thanh. Tất cả cùng hướng về sắc vàng trên sân Thanh Hóa với thông điệp “Mỗi nhịp bóng - Triệu trái tim”.

Hoàng Sơn