Trọng tài FIFA người Malaysia điều hành trận đấu của Đông Á Thanh Hóa; Italy bác bỏ đề xuất thay thế Iran tham dự World Cup 2026

U17 Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử tại chung kết U17 Đông Nam Á; Italy bác bỏ đề xuất thay thế Iran tham dự World Cup 2026; “Cơn ác mộng” chấn thương đe dọa chất lượng World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (24/4).

U17 Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử tại chung kết U17 Đông Nam Á

Tối nay (24/4), U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Malaysia tại chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Nếu giành chiến thắng, “Rồng vàng” sẽ lập kỷ lục mới với 4 lần đăng quang, trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu. Dù từng thắng đối thủ 4-0 ở vòng bảng, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn cần thận trọng trước sự tiến bộ của “Những chú hổ trẻ” qua từng trận.

U17 Malaysia từng thua đậm U17 Việt Nam ở vòng bảng (Ảnh: FAM).

Với kỹ thuật cá nhân vượt trội và lối chơi đa dạng, U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu đúng sức để khẳng định vị thế số một khu vực. Trận đấu diễn ra lúc 19h30 trên sân Gerola Delta (Indonesia), hứa hẹn một màn so tài đầy kịch tính và bản lĩnh.

Trọng tài FIFA người Malaysia điều hành trận đấu then chốt của Đông Á Thanh Hóa

Nhằm đảm bảo tính công bằng cho giai đoạn quyết định của V.League 2025/26, VPF đã mời trọng tài ngoại điều hành các trận cầu tâm điểm tại vòng 20.

Hai trọng tài nước ngoài sẽ làm nhiệm vụ ở 2 trận đấu thuộc vòng 20 V.League 2025/26.

Đáng chú ý, trọng tài FIFA người Malaysia – ông Razlan Joffri Bin Ali sẽ cầm còi trận đấu giữa Thanh Hóa và PVF-CAND vào ngày 25/4. Với kinh nghiệm quốc tế dày dặn, ông được kỳ vọng sẽ kiểm soát tốt sức nóng của cuộc đối đầu này.

Ngoài ra, trọng tài trẻ Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir cũng sẽ ra mắt V.League trong trận Đà Nẵng gặp Thể Công Viettel. Việc sử dụng “vua áo đen” ngoại là bước đi chiến lược của BTC nhằm giảm thiểu tranh cãi khi cuộc đua trụ hạng và vô địch đang bước vào giai đoạn kịch tính nhất.

“Cơn ác mộng” chấn thương đe dọa chất lượng World Cup 2026

Kỳ World Cup 2026 đang đứng trước nguy cơ sụt giảm chất lượng chuyên môn do làn sóng chấn thương nghiêm trọng bủa vây các ngôi sao. Lịch thi đấu dày đặc mùa 2025/26 khiến hàng loạt tên tuổi như Rodrygo, Hugo Ekitike, Serge Gnabry chắc chắn lỡ hẹn do đứt dây chằng hoặc gân Achilles. Trong khi đó, các “thần đồng” như Lamine Yamal và Estevao Willian cũng đang chạy đua với thời gian sau những ca rách cơ vì quá tải.

Lamine Yamal chấn thương cơ đùi sau và phải nghỉ hết mùa 2025-2026. Ảnh: AP

Việc các trụ cột phải cày ải liên tục tại CLB, tiêu biểu như trường hợp của Cristian Romero tại Tottenham, càng khiến rủi ro tái phát gia tăng. Người hâm mộ đang lo ngại về một ngày hội bóng đá thiếu vắng những màn trình diễn đỉnh cao nhất từ các anh tài thế giới.

Italy bác bỏ đề xuất thay thế Iran tham dự World Cup 2026

Dư luận Italy đồng loạt phản đối đề xuất từ phía Mỹ về việc đưa đội tuyển nước này thay thế Iran tại World Cup 2026 nếu đại diện châu Á không thể tham dự. Bộ trưởng Thể thao Andrea Abodi và các quan chức cấp cao khẳng định suất dự World Cup phải được giành lấy bằng thành tích trên sân cỏ thay vì các yếu tố chính trị. Việc trở lại bằng “vé vớt” được coi là điều đáng xấu hổ đối với niềm tự hào của đội bóng 4 lần vô địch thế giới.

Tuyển Italy lỡ hẹn với World Cup 2026.

Trong khi đó, FIFA và Iran xác nhận đội bóng này vẫn chuẩn bị bình thường cho giải đấu. Nếu Iran rút lui, nhiều ý kiến cho rằng UAE mới là đội xứng đáng thay thế theo tiêu chí chuyên môn của khu vực châu Á.

