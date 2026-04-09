Trợ lý người Hàn Quốc bất ngờ chia tay ĐT Việt Nam; Leicester City đối mặt kịch bản rớt hạng Championship

Thua sát nút Thái Lan, tuyển Futsal Việt Nam đụng độ Indonesia tại bán kết; Trợ lý người Hàn Quốc bất ngờ chia tay ĐT Việt Nam; Champions League: PSG thị uy sức mạnh trước Liverpool, Barcelona gục ngã tại Nou Camp... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (9/4).

Trợ lý người Hàn Quốc bất ngờ chia tay HLV Kim Sang Sik và đội tuyển Việt Nam

Sau hơn một năm gắn bó, trợ lý số một Lee Jung Soo đã chính thức nói lời chia tay ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Trợ lý Lee Jung Soo (giữa) nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Gia nhập từ tháng 3/2025, ông Lee ghi dấu ấn đậm nét khi giúp các đội tuyển tối ưu hóa các tình huống cố định, đóng góp tới 20-30% tổng số bàn thắng. Sự ra đi của vị chuyên gia giàu kinh nghiệm này để lại khoảng trống lớn cho HLV Kim Sang Sik trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng năm 2026.

Dù chia tay ông Lee, VFF đã kịp thời gia hạn với HLV thủ môn huyền thoại Lee Woon Jae đến năm 2027, đảm bảo sự ổn định cho vị trí chốt chặn của đội tuyển trong thời gian tới.

Thua sát nút Thái Lan, tuyển Futsal Việt Nam đụng độ Indonesia tại bán kết

Tối 8/4, đội tuyển Futsal Việt Nam đã để thua 2-4 trước chủ nhà Thái Lan trong trận phân định ngôi đầu bảng A giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam không ngăn được Thái Lan (Ảnh: FAT).

Dù thi đấu nỗ lực và có bàn thắng của Minh Quang cùng Đa Hải, những sai lầm ở cuối trận khi triển khai chiến thuật power-play đã khiến thầy trò HLV Diego Giustozzi không thể lật ngược thế cờ.

Với kết quả này, Việt Nam đứng nhì bảng A và sẽ chạm trán đương kim vô địch Indonesia - đội bóng vừa đánh bại Australia để chiếm ngôi đầu bảng B. Trận bán kết đầy khó khăn này sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 10/4, trong khi Thái Lan sẽ đối đầu với Australia ở cặp đấu còn lại.

Champions League: PSG thị uy sức mạnh trước Liverpool, Barcelona gục ngã tại Nou Camp

Loạt trận lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 9/4 đã mang đến những kết quả đầy bất ngờ.

Kvaratskhelia ghi bàn vào lưới Liverpool (Ảnh: Getty).

Tại Paris, PSG khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi áp đảo hoàn toàn Liverpool với chiến thắng 2-0. Các pha lập công của Desire Doue và Kvaratskhelia giúp đại diện nước Pháp nối dài chuỗi 8 trận bất bại tại vòng knock-out, đồng thời đẩy “Lữ đoàn đỏ” vào thế khó khi không có nổi một cú sút trúng đích suốt cả trận.

Alvarez tỏa sáng trong chiến thắng của Atletico (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, Barcelona gây thất vọng lớn khi để thua 0-2 ngay trên sân nhà trước Atletico Madrid. Chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Cubarsi ở cuối hiệp một đã trở thành bước ngoặt nghiệt ngã, tạo điều kiện cho Julian Alvarez và Sorloth ghi bàn đem về lợi thế khổng lồ cho đội bóng của HLV Simeone.

Thất bại này buộc thầy trò Hansi Flick phải nỗ lực gấp bội trong trận tái đấu tại Metropolitano vào tuần sau nếu muốn lật ngược thế cờ.

Leicester City đối mặt kịch bản rớt hạng Championship

Hy vọng trụ hạng của Leicester City tại giải hạng Nhất Anh (Championship) vừa bị giáng một đòn mạnh sau khi nỗ lực kháng cáo án phạt trừ 6 điểm không thành công.

Leicester City nguy cơ rớt hạng.

“Bầy cáo” bị buộc tội vi phạm quy định về Lợi nhuận và Bền vững với khoản lỗ vượt ngưỡng gần 21 triệu bảng. Phán quyết này đẩy đội chủ sân King Power xuống vị trí thứ 22, thuộc nhóm “cầm đèn đỏ” trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu.

Dù đang gặp khủng hoảng tài chính với khoản lỗ 71,1 triệu bảng, thầy trò HLV Gary Rowett buộc phải bứt phá nếu không muốn rơi xuống League One. Hiện tại, Leicester đang kém vị trí an toàn 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

