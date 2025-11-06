Triều Tiên tuyên bố đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 5/11, Triều Tiên đã chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì áp đặt các biện pháp trừng phạt “mang tính thù địch” với Bình Nhưỡng, đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại làng đình chiến Panmunjom năm 2019. Ảnh: Yonhap.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên phụ trách vấn đề Mỹ Kim Un-chol tuyên bố: “Hết sức ngớ ngẩn khi mong đợi một kết quả mới mà vẫn đi theo kịch bản cũ của những thất bại trong quá khứ”. “Mỹ cần nhận ra rằng, cho dù huy động bao nhiêu biện pháp trừng phạt đi chăng nữa, khả năng thay đổi cục diện chiến lược hiện nay giữa Mỹ và Triều Tiên theo hướng có lợi cho Washington là bằng không.” KCNA cho biết thêm: “Chừng nào chính quyền Mỹ hiện tại vẫn bày tỏ lập trường thù địch với chúng ta đến cùng, chúng ta cũng sẽ kiên nhẫn và có biện pháp đáp trả tương ứng”.

Phản ứng của Bình Nhưỡng được đưa ra sau khi Washington hôm 4/11 thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với 8 cá nhân và 2 tổ chức của Triều Tiên vì có liên quan đến việc rửa tiền thu được từ các hoạt động mạng phi pháp. Theo các lệnh trừng phạt này, toàn bộ tài sản của những cá nhân bị liệt kê nếu nằm trong lãnh thổ Mỹ hoặc do công dân, tổ chức Mỹ nắm giữ hay kiểm soát sẽ bị phong tỏa và phải được báo cáo lên Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Trừ khi được cho phép trong một số trường hợp cụ thể, mọi giao dịch của công dân Mỹ hoặc trong phạm vi nước Mỹ có liên quan đến các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt đều bị cấm.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 4.11 công bố lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên. Ảnh: Anadolu Agency.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ được đưa ra ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm nối lại tiến trình ngoại giao đang bị đình trệ với Bình Nhưỡng.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) trong tuần này cho biết có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã chuẩn bị cho khả năng tổ chức một cuộc gặp với Mỹ. NIS cũng nhận định có khả năng cao Triều Tiên và Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào thời điểm sau cuộc tập trận quân sự chung thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ, dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm sau.

