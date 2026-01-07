EU tung 45 tỷ euro “giải cứu” thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương

Trong nỗ lực cuối cùng nhằm tháo gỡ bế tắc kéo dài hơn 25 năm, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra gói hỗ trợ tài chính trị giá 45 tỷ euro để xoa dịu làn sóng phản đối của nông dân, qua đó mở đường cho việc thông qua thỏa thuận thương mại Mercosur - hiệp định được kỳ vọng tạo ra khu vực thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương lớn nhất thế giới.

Thỏa thuận khung Mercosur, đạt được vào cuối năm 2024 giữa EU và bốn quốc gia Nam Mỹ gồm Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay, hướng tới việc hình thành một khu vực thương mại tự do quy mô toàn cầu, kết nối hai bờ Đại Tây Dương. Ảnh: Euronews

Ngày 6/1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen công bố kế hoạch điều chỉnh ngân sách EU giai đoạn 2028–2034, theo đó cho phép nông dân tiếp cận sớm khoảng 45 tỷ euro từ Quỹ Chính sách Nông nghiệp Chung (CAP). Động thái này được xem là “lá bài quyết định” của Brussels trước cuộc bỏ phiếu then chốt về số phận thỏa thuận Mercosur, dự kiến diễn ra ngày 9/1 tại Brussels.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: Euronews

Theo EC, khoản ngân sách nói trên chiếm gần 2/3 tổng nguồn vốn dự kiến đến kỳ đánh giá giữa kỳ của ngân sách EU, nhằm trấn an nông dân – lực lượng đang phản đối gay gắt hiệp định do lo ngại bị cạnh tranh bởi nông sản giá rẻ từ Nam Mỹ. Gói hỗ trợ mới cũng sẽ bổ sung cho quỹ dự phòng 6,3 tỷ euro vốn đã được EU thiết kế để đối phó với biến động thị trường.

Các cuộc biểu tình của nông dân – lực lượng đang phản đối gay gắt hiệp định do lo ngại bị cạnh tranh bởi nông sản giá rẻ từ Nam Mỹ. Ảnh: Euronews

Hiện mọi ánh mắt đang đổ dồn về Italia – quốc gia được xem là “lá phiếu quyết định”. Theo quy định của EU, chỉ cần 4 nước thành viên đại diện cho 35% dân số là đủ để hình thành nhóm thiểu số ngăn chặn thỏa thuận. Với quy mô dân số và vị thế chính trị quan trọng, lập trường của Rome có thể định đoạt tương lai hiệp định.

Cuộc bỏ phiếu của 27 quốc gia thành viên EU sẽ diễn ra vào ngày 9/1. Nếu được thông qua, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen có thể ký kết thỏa thuận Mercosur ngay trong tuần tới, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử cho quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương sau hơn một phần tư thế kỷ đàm phán.

Vân Bình

Nguồn: Euronews.