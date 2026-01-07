Hàn Quốc: Chủ tịch PPP thừa nhận sai lầm về thiết quân luật, cam kết cải tổ

Ngày 7/1, Chủ tịch đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đảng bảo thủ lớn của Hàn Quốc, ông Jang Dong Hyuk đã công khai xin lỗi người dân liên quan đến việc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024. Ông thừa nhận đây là “biện pháp sai lầm, không phù hợp với tình hình”, gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của công chúng.

Chủ tịch đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đảng bảo thủ lớn của Hàn Quốc, ông Jang Dong Hyuk. Ảnh: The Japan Times

Phát biểu tại họp báo ở trụ sở đảng tại Seoul, ông Jang cho biết, quyết định thiết quân luật đã gây hoang mang, bất tiện cho xã hội, đồng thời làm tổn thương sâu sắc các đảng viên và những người luôn bảo vệ trật tự Hiến pháp của nền dân chủ Hàn Quốc. Trong bối cảnh Hàn Quốc là một nền dân chủ phát triển, từng trải qua nhiều giai đoạn nhạy cảm liên quan đến quyền lực quân sự, động thái này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ dư luận.

Cảnh sát được triển khai bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố. Ảnh: ABC News

Là đảng cầm quyền vào thời điểm xảy ra sự việc và là trụ cột của chính quyền, PPP phải chịu trách nhiệm lớn vì đã không hoàn thành vai trò kiểm soát và định hướng chính trị. Chủ tịch PPP khẳng định, đảng sẽ không lặp lại những sai lầm trong quá khứ và cam kết xây dựng một hình ảnh mới nhằm lấy lại lòng tin của cử tri, nhất là trong bối cảnh các cuộc bầu cử địa phương sắp tới.

Thay mặt ban lãnh đạo, ông Jang công bố kế hoạch cải tổ toàn diện với ba trọng tâm: tái cấu trúc đảng theo hướng thu hút giới trẻ, xây dựng PPP thành một mạng lưới chính trị dựa trên đội ngũ chuyên gia và thúc đẩy sự đoàn kết nội bộ trên cơ sở đồng thuận xã hội. Ông cũng thông báo kế hoạch đổi tên đảng, coi đây là bước đi mang tính biểu tượng cho quá trình cải cách sâu rộng.

Theo lãnh đạo PPP, những trọng tâm trên sẽ trở thành nền tảng cho việc hoạch định chính sách và là cơ sở để đảng thực hiện các cải cách chính trị táo bạo, qua đó tìm kiếm “sự thay đổi mang tính thắng lợi” trong đời sống chính trị Hàn Quốc.

Minh Phương

Nguồn: YTN.