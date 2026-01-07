Lầu Năm Góc và Lockheed đạt thỏa thuận mở rộng sản xuất tên lửa

Lầu Năm Góc và tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin vừa đạt thỏa thuận dài hạn nhằm mở rộng đáng kể năng lực sản xuất tên lửa Patriot, trong bối cảnh nhu cầu tăng từ Mỹ và các đối tác.

Lầu Năm Góc và Lockheed đạt thỏa thuận mở rộng sản xuất tên lửa. Ảnh: WSJ

Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin cho biết, đã đạt được một thỏa thuận kéo dài 7 năm với Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm tăng hơn ba lần năng lực sản xuất hằng năm đối với tên lửa đánh chặn PAC-3, từ mức khoảng 600 quả lên khoảng 2.000 quả mỗi năm.

Theo Lockheed Martin, nhu cầu đối với PAC-3 gia tăng trong bối cảnh Mỹ và các quốc gia đối tác đẩy mạnh năng lực phòng thủ trên không trước những diễn biến phức tạp về an ninh toàn cầu.

Thỏa thuận khung được công bố ngày 6/1 là kết quả trực tiếp từ chiến lược cải cách mua sắm quốc phòng mới của Bộ Quốc phòng Mỹ, do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth công bố hồi tháng 11/2025. Chiến lược này hướng tới việc cung cấp tín hiệu nhu cầu dài hạn rõ ràng, qua đó khuyến khích các doanh nghiệp quốc phòng đầu tư mở rộng năng lực sản xuất và tối ưu chuỗi cung ứng.

Theo nội dung thỏa thuận, Lockheed Martin sẽ tăng sản lượng tên lửa PAC-3 MSE lên khoảng 2.000 đơn vị mỗi năm, phù hợp với nhu cầu dài hạn của lực lượng Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác. Doanh nghiệp sẽ chủ động đầu tư để mở rộng năng lực sản xuất, đổi lại là sự bảo đảm về đơn hàng ổn định trong thời gian dài.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm và duy trì năng lực Michael Duffey nhận định, thỏa thuận này đánh dấu một bước thay đổi căn bản trong cách Mỹ mở rộng sản xuất đạn dược và hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng, qua đó mang lại lợi ích cho an ninh quốc gia và người nộp thuế.

Lockheed Martin cho biết họ có kế hoạch tăng cường sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Ảnh: Businessinsider

Thỏa thuận khung cũng tạo cơ sở cho việc đàm phán một hợp đồng cung ứng chính thức kéo dài 7 năm, song vẫn cần Quốc hội Mỹ phê chuẩn ngân sách. Ngoài ra, cơ chế mới đặt ra yêu cầu chặt chẽ về tiến độ giao hàng và cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ cũng như Lockheed Martin cùng chia sẻ lợi ích từ các cải thiện về hiệu quả và quy mô sản xuất.

Hiện Lockheed Martin cung cấp tên lửa PAC-3 cho Mỹ và 16 quốc gia khác, trong đó có Thụy Điển, Qatar, Nhật Bản và Ba Lan. Trong năm 2025, tập đoàn này đã bàn giao 620 tên lửa Patriot, đồng thời cho biết sản lượng đã tăng khoảng 60% trong vòng hai năm qua.

Giới phân tích cho rằng việc mở rộng sản xuất PAC-3 phản ánh nhu cầu lớn từ các lực lượng Mỹ và các quốc gia đang vận hành hệ thống Patriot, đồng thời cho thấy xu hướng tăng cường đầu tư dài hạn vào năng lực công nghiệp quốc phòng.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Talkbusiness.