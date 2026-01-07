Israel và Syria nhất trí thiết lập cơ chế phối hợp an ninh với sự bảo trợ của Mỹ

Ngày 6/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Israel và Syria đã đạt được đồng thuận trong các cuộc đàm phán do Washington làm trung gian tại Paris, theo đó hai bên sẽ thiết lập một cơ chế liên lạc nhằm phối hợp về các vấn đề an ninh, tình báo và thương mại.

Syria và Israel nhất trí thành lập một nhóm chung để chia sẻ thông tin nhằm giảm leo thang quân sự và có thể mở đường cho một thỏa thuận an ninh. Ảnh: Daily Sabah.

Theo tuyên bố chung, Israel và Syria nhất trí thành lập một nhóm công tác chung để chia sẻ thông tin, qua đó giảm nguy cơ leo thang quân sự và có thể tạo nền tảng cho một thỏa thuận an ninh toàn diện trong tương lai. Các cuộc thảo luận cũng đề cập khả năng tái kích hoạt thỏa thuận phân tách lực lượng ký năm 1974, đồng thời bảo đảm việc rút các lực lượng Israel về các vị trí trước thời điểm Tổng thống lâu năm Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, các cuộc đối thoại diễn ra trong khuôn khổ tầm nhìn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông. Phía Israel nhấn mạnh ưu tiên bảo đảm an ninh cho người dân và ngăn chặn các mối đe dọa dọc biên giới.

Giới quan sát đánh giá đây là bước đi hiếm hoi giữa Israel và Syria — hai quốc gia không có quan hệ ngoại giao — trong bối cảnh tình hình khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Triển vọng tiến triển tiếp theo được cho là phụ thuộc lớn vào vai trò trung gian của Mỹ cũng như diễn biến an ninh trên thực địa.

Cho đến nay, Washington vẫn thúc đẩy hai bên hướng tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài, khi Israel và Syria về mặt pháp lý vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ năm 1948.

Israel chiếm đóng Cao nguyên Golan của Syria từ năm 1967. Ảnh: Al Jazeera.

Israel đã chiếm đóng một phần Cao nguyên Golan của Syria kể từ năm 1967. Sau khi ông Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, Israel đã triển khai lực lượng vào vùng đệm do Liên hợp quốc giám sát giữa hai nước. Động thái này vấp phải phản đối từ phía Syria, cùng với việc Israel kêu gọi thiết lập một khu vực phi quân sự ở miền Nam Syria.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters.