Iran cảnh báo có thể tấn công phủ đầu nếu phát hiện mối đe dọa

Hội đồng Quốc phòng mới được thành lập của Iran ngày 6/1 đã phát đi cảnh báo cứng rắn, cho rằng Tehran có thể hành động trước khi bị tấn công nếu phát hiện những dấu hiệu rõ ràng về mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Tuyên bố này làm dấy lên khả năng Iran áp dụng chiến lược tấn công phủ đầu, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ và Israel.

Iran cảnh báo có thể tấn công phủ đầu nếu phát hiện mối đe dọa. Ảnh: The Time of Israel.

Trong thông cáo do truyền thông nhà nước Iran đăng tải, Hội đồng Quốc phòng nhấn mạnh rằng các cáo buộc, phát ngôn mang tính can thiệp nhằm vào Iran - nếu vượt ra ngoài phạm vi lời nói - có thể bị coi là hành động thù địch. Theo tuyên bố, an ninh, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Iran là “lằn ranh đỏ” không thể bị xâm phạm, và mọi hành vi gây hấn kéo dài sẽ vấp phải phản ứng tương xứng, có mục tiêu và mang tính quyết đoán.

Hội đồng Quốc phòng Iran khẳng định, trong khuôn khổ quyền tự vệ hợp pháp, Tehran không coi mình bị giới hạn trong việc chỉ đáp trả sau khi hành động quân sự đã xảy ra. Thay vào đó, những dấu hiệu cụ thể của một mối đe dọa sẽ được xem là một phần trong đánh giá an ninh, cho phép Iran cân nhắc các biện pháp phòng vệ từ sớm.

Một tên lửa do Iran tự sản xuất mang tên “Khaibar-buster”, cùng các biểu ngữ in chân dung Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (ở giữa) và các chỉ huy lực lượng vũ trang đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel hồi tháng 6, được trưng bày tại triển lãm quân sự tổ chức ở Quảng trường Baharestan, Tehran, ngày 25/9/2025. Ảnh: AP

Hội đồng Quốc phòng Iran được thành lập theo chỉ đạo của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6, một diễn biến cho thấy Tehran đang tái cấu trúc bộ máy an ninh – quốc phòng trong bối cảnh môi trường chiến lược ngày càng bất ổn.

Cảnh báo của Tehran được đưa ra khi các cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng tại Iran trong những ngày gần đây. Giới chức cấp cao Iran cáo buộc Mỹ và Israel can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, các tuyên bố của một số quan chức Mỹ và Israel đã vượt quá giới hạn ngoại giao, cấu thành hành vi kích động bạo lực và can thiệp, theo các chuẩn mực quốc tế.

Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên chuyên cơ Không lực Một rằng Mỹ đang theo dõi sát tình hình Iran, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ nếu tiếp tục sử dụng bạo lực với người biểu tình.

Vân Bình

Nguồn: The Time of Israel.