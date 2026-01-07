G7 bàn giải pháp đảm bảo nguồn cung đất hiếm, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc

Các Bộ trưởng Tài chính Nhóm G7 dự kiến họp tại Washington (Mỹ) ngày 12/1 tới, tập trung thảo luận các biện pháp đảm bảo nguồn cung đất hiếm và khoáng sản quan trọng, trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các quốc gia thành viên G7. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin, một nội dung then chốt là đề xuất thiết lập giá sàn đối với đất hiếm, nhằm khuyến khích đầu tư khai thác và chế biến ngoài Trung Quốc, qua đó nâng cao tính khả thi kinh tế cho các dự án thay thế. Hiện Trung Quốc kiểm soát phần lớn chuỗi giá trị đất hiếm, từ khai thác, tinh luyện đến sản xuất sản phẩm trung gian, làm dấy lên lo ngại về rủi ro gián đoạn nguồn cung và sức ép chiến lược.

Trong G7, ngoại trừ Nhật Bản, hầu hết các nước phụ thuộc ở mức cao vào Trung Quốc đối với nhiều vật liệu thiết yếu, gồm nam châm đất hiếm và kim loại cho pin xe điện, lưu trữ năng lượng. Trước thực tế này, G7 đã thông qua kế hoạch hành động về khoáng sản chiến lược từ giữa năm ngoái nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tăng cường tự chủ dài hạn.

Nhóm G7 chuẩn bị thảo luận các biện pháp đảm bảo nguồn cung đất hiếm và khoáng sản quan trọng. Ảnh: Reuters

Các cuộc thảo luận về cơ chế giá sàn đã được khởi động từ năm 2025, với Mỹ đi đầu khi áp dụng giá tối thiểu trong các hợp đồng cung ứng đất hiếm trong nước. Dù Trung Quốc gần đây tạm đình chỉ một số hạn chế xuất khẩu trong một năm, G7 đánh giá đây chỉ là biện pháp ngắn hạn và tiếp tục thúc đẩy xây dựng khuôn khổ pháp lý quốc tế bền vững cho thị trường đất hiếm toàn cầu.

Minh Phương

Nguồn: News.az, The Straits Times