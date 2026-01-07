Washington phát tín hiệu cứng rắn, cảnh báo Bộ trưởng Nội vụ Venezuela

Ngày 6/1, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi cảnh báo cứng rắn đối với Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello, cho rằng ông có thể trở thành mục tiêu hàng đầu nếu không ủng hộ Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và bảo đảm trật tự trong nước sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello và Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino. Ảnh: CNN.

Ông Diosdado Cabello – nhân vật kiểm soát các lực lượng an ninh Venezuela, là một trong số ít những người trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro. Nhân vật này hiện được lựa chọn để đóng vai trò quản lý tạm thời, nhằm duy trì ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp. Washington hiện tìm cách buộc ông hợp tác, trong khi vẫn để ngỏ khả năng cuối cùng loại bỏ ông khỏi quyền lực và đưa ra nước ngoài.

Ngoài ông Cabello, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cũng được xem là một mục tiêu tiềm năng. Ông Padrino hiện đang bị Mỹ truy tố với các cáo buộc buôn bán ma túy. Các quan chức Mỹ cho rằng sự hợp tác của ông Padrino là yếu tố then chốt để tránh khoảng trống quyền lực, do ông đang nắm quyền chỉ huy lực lượng vũ trang.

Cùng ngày, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm những người thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Mỹ. Bà Rodriguez phát biểu: “Tôi quyết định ban bố quốc tang 7 ngày để tôn vinh và tri ân những người đã hy sinh mạng sống của mình trong quá trình bảo vệ Venezuela và Tổng thống Nicolás Maduro. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến họ”.

Cũng trong ngày 6/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo chính quyền lâm thời tại Venezuela sẽ bàn giao cho Mỹ từ 30 đến 50 triệu thùng dầu chất lượng cao. Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường và nguồn thu sẽ được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Venezuela sẽ chuyển giao từ 30-50 triệu thùng dầu cho Mỹ. Ảnh: Times of India.

Theo các nguồn tin, Nhà Trắng đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp tại Phòng Bầu dục với sự tham dự của các lãnh đạo của một số tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ, để thảo luận khả năng thúc đẩy sản lượng dầu thô Venezuela. Các công ty được nhắc tới gồm Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips, dự kiến sẽ tham gia buổi trao đổi nhằm xem xét các phương án hợp tác trong bối cảnh những diễn biến gần đây tại Venezuela.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters.