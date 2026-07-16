Hàn - Mỹ - Nhật tái khẳng định hợp tác vì mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Tổng Tham mưu trưởng Hàn Quốc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh ba bên, trong đó có việc duy trì các cuộc tập trận chung thường niên Freedom Edge, đồng thời tái khẳng định cam kết phối hợp hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Tổng Tham mưu trưởng Hàn Quốc Jin Young-seung (phải), Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine (trái) và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản Hiroaki Uchikura tại Hội nghị lần thứ 23 của Tổng Tham mưu trưởng ba nước Hàn Quốc - Mỹ - Nhật Bản ở Washington D.C. (Mỹ), ngày 15/7. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Theo Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc, Hội nghị lần thứ 23 của Tổng Tham mưu trưởng ba nước Hàn Quốc - Mỹ - Nhật Bản (Tri-CHOD) diễn ra tại thủ đô Washington (Mỹ) ngày 15/7 với sự tham dự của Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jin Young-seung, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản Hiroaki Uchikura.

Trong tuyên bố chung sau hội nghị, ba bên tái khẳng định hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản có vai trò quan trọng trong việc ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa từ chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên cũng như những thách thức an ninh khác trong khu vực. Ba nước cũng nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Tuyên bố nêu rõ ba bên nhận thức sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời sẽ tiếp tục tìm kiếm các biện pháp duy trì đà hợp tác an ninh ba bên, trong đó có việc tổ chức thường niên cuộc tập trận Freedom Edge.

Freedom Edge là cuộc tập trận liên hợp đa lĩnh vực giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản được tổ chức tại vùng biển xung quanh bán đảo Triều Tiên. Kể từ khi được triển khai vào năm 2024, cuộc tập trận đã được tổ chức ba lần, vào tháng 6 và tháng 11/2024, cùng tháng 9/2025.

Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jin Young-seung (trái) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine chào cờ tại lễ đón chính thức được tổ chức ở Lầu Năm Góc (Mỹ), ngày 15/7. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc.

Ba Tổng Tham mưu trưởng cũng nhất trí hội nghị tiếp theo sẽ được tổ chức tại Nhật Bản vào năm 2027. Nhân dịp này, lãnh đạo quân đội Hàn Quốc đã có các cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản. Trong cuộc gặp Hàn Quốc - Mỹ, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường năng lực tác chiến liên hợp thông qua các cuộc tập trận chung và trao đổi quân sự cấp cao, đồng thời phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì vai trò của liên minh Hàn Quốc - Mỹ như một trụ cột bảo đảm hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như trong khu vực.

Trước đó, sau Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Trung Quốc diễn ra tại Bình Nhưỡng vào đầu tháng 6, tuyên bố chung không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hay chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh đang ngầm chấp nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Nga cũng từng cho rằng Bình Nhưỡng có quyền đưa ra các quyết định nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Thanh Hằng

Nguồn: Joongang.