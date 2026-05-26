Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo, triển khai lực lượng tại tiền tuyến

Quân đội Hàn Quốc ngày 26/5 cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển Hoàng Hải, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội và tăng cường triển khai lực lượng tại khu vực tiền tuyến.

Triều Tiên được cho là phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển Hoàng Hải.Ảnh: Rodongphoto.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), các tên lửa được phát hiện phóng đi vào khoảng 13 giờ cùng ngày, từ khu vực Jeongju thuộc tỉnh Bắc Pyongan hướng ra vùng biển phía Tây. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 8 của Triều Tiên kể từ đầu năm nay và là lần đầu tiên trong vòng 37 ngày qua.

Ngay sau vụ phóng, quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản trong việc chia sẻ thông tin liên quan đến các hoạt động tên lửa của Bình Nhưỡng.

Trước đó, ngày 19/4, Triều Tiên cũng đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Sinpo ra biển phía Đông. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết vụ thử được tiến hành dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và liên quan đến tên lửa chiến thuật đất đối đất mang đầu đạn chùm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ thử tên lửa. Ảnh: Rodong Sinmun.

Giới phân tích cho rằng vụ phóng mới nhất diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục tăng cường năng lực quân sự tại khu vực giáp giới liên Triều. Theo Sách trắng Quốc phòng do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố, Bình Nhưỡng hiện bố trí khoảng 70% lực lượng lục quân, 60% lực lượng hải quân và 40% số máy bay chiến đấu tại khu vực phía Nam nước này.

Các chuyên gia nhận định chiến lược này nhằm phục vụ khả năng tiến công nhanh trong trường hợp xảy ra xung đột. Gần đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ thị tăng cường các đơn vị dọc biên giới phía Nam và xây dựng tuyến phòng thủ được mô tả là “pháo đài bất khả xâm phạm”. Bình Nhưỡng đồng thời được cho là đang tái cơ cấu tổ chức quân đội và thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng, với trọng tâm là các hệ thống pháo phản lực siêu lớn và tên lửa đạn đạo tầm ngắn có tầm bắn hàng trăm km.

Thanh Hằng

Nguồn: Ytn news.