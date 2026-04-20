Triệu Lộc chú trọng tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng

Xác định việc quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Đảng ủy xã Triệu Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua đó kịp thời đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống.

Đảng ủy xã Triệu Lộc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề.

Đầu tháng 3/2026, Đảng ủy xã Triệu Lộc đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tới gần 750 đảng viên trong Đảng bộ. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên quán triệt, truyền đạt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong đó tập trung làm rõ những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu phát triển chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chương trình hành động của Đảng ủy xã thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với triển khai các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế Nhà nước, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới...

Là báo cáo viên trực tiếp truyền đạt tại hội nghị, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Triệu Lộc Cao Công Thức, cho biết: “Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đoàn kết cùng chung tay xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước”.

Để nghị quyết đi vào thực tiễn, ngay sau hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh: "Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng bộ. Bởi vậy, các cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với thực tiễn để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Qua báo cáo của xã Triệu Lộc cho thấy, công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ngày càng được Đảng ủy xã quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng. Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy xã đã chủ động tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng bằng hình thức hội nghị trực tuyến kết nối từ Trung ương, tỉnh đến điểm cầu xã, các chi bộ. Cùng với đó, các ban, phòng chức năng của xã cũng tham mưu tổ chức nhiều hội nghị trực tiếp về học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết ở từng chi bộ dưới nhiều hình thức.

Ngoài ra, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Đảng ủy xã cũng quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật về kiến thức, năng lực thực tiễn; rèn luyện về kỹ năng, phương pháp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới. Đáng chú ý, các báo cáo viên khi được phân công triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đều nghiên cứu kỹ nội dung, làm tốt công tác chuẩn bị bài giảng; có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu, kết hợp sử dụng các phương tiện hiện đại vào phục vụ bài giảng; các nội dung truyền đạt bám sát thực tiễn.

Để công tác tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tiếp tục đạt hiệu quả, chất lượng, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền xã Triệu Lộc tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu trong việc tham gia học tập, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cùng với đó, chú trọng lựa chọn đội ngũ báo cáo viên bảo đảm về số lượng và chất lượng; có phương pháp truyền đạt hấp dẫn, dễ hiểu; đồng thời đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, triển khai nghị quyết gắn lý luận với thực tiễn...

Bài và ảnh: Lê Phượng