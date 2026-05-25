Triển khai nghiên cứu, tham khảo, áp dụng các thiết kế mẫu nhà ở xã hội

(Baothanhhoa.vn) - Sở Xây dựng Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 5412/SXD-QLN về việc triển khai Công văn số 6892/BXD-QLN ngày 12/5/2026 của Bộ Xây dựng liên quan đến thiết kế mẫu nhà ở xã hội.

Một trong các tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi Ý tưởng thiết kế mẫu nhà ở xã hội hướng tới giải pháp bền vững.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8935/UBND-CNXDKH ngày 18/5/2026, Sở Xây dựng đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, triển khai các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Trước đó, ngày 18/3/2025, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 120/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát động cuộc thi “Thiết kế mẫu nhà ở xã hội”.

Tiếp đó, ngày 23/01/2026, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 761/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp Hội Kiến trúc sư Việt Nam gửi các ý tưởng kiến trúc đạt giải để các địa phương, doanh nghiệp nghiên cứu, tham khảo và áp dụng.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã đăng tải các phương án thiết kế đạt giải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuận tiện nghiên cứu, khai thác phục vụ quá trình triển khai các dự án nhà ở xã hội. Sở Xây dựng Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu nội dung Công văn số 6892/BXD-QLN của Bộ Xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; đồng thời tăng cường tuyên truyền, công bố rộng rãi các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình nhà ở xã hội.

Đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, Sở Xây dựng khuyến khích nghiên cứu, tham khảo và áp dụng các mẫu thiết kế đạt giải trong quá trình đầu tư xây dựng nhằm nâng cao chất lượng, tính đồng bộ và hiệu quả sử dụng công trình.

Bản mềm các mẫu nhà ở xã hội đạt giải tại đường link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1Yt_ISs4vnMb4deAJbtZL_e42AQ53zpso ?usp=drive_link

